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NBA／哈登、衛少不搭？ 塔克：痛恨這種說法

2019-08-11 10:07聯合報 記者林宋以情╱即時報導

火箭隊新球季讓過往「雷霆雙少」再攜手，哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組雙槍，對於外界評論兩人互斥說法，塔克（P.J. Tucker）跳出來護航，並表示痛恨兩人不搭說法。

哈登、衛斯特布魯克2009到2012年攜手杜蘭特（Kevin Durant）、伊巴卡（Serge Ibaka）闖蕩籃壇，打響雷霆四少名聲，如今哈登和「衛少」新球季將在休士頓再續前緣，不少人認為兩人打法相似，恐將爭奪控球權，合體化學效應恐怕有限，塔克則對此說法予以駁斥。

塔克表示，他最痛恨有人說誰跟誰搭不起來，「譬如說快艇的喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）組合不會成功，或是戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）搭不起來。」

與哈登共事兩年，塔克深信火箭新雙槍能夠相得益彰，他指出衛少是另一個極具進攻能力的球星，能夠攻擊籃框、拿下分數，「哈登和衛少知道對方的打法，他們年輕時就一同拚戰，且迫不及待再度聯手，如果他們期待，我也很興奮。」

哈登日前也談到，自己從10歲就認識衛少，兩人有著革命情感，能再度聚首非常開心；衛斯特布魯克也承諾，會嘗試更多無球打法和哈登相互配合，成效如何只能開季見分曉。

哈登衛斯特布魯克雷霆
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