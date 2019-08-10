NBA／傳授詹姆斯不老訣竅 基德：就像跑馬拉松

2019-08-10 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



湖人助教基德。路透 分享 facebook 退役球星基德（Jason Kidd）迎接新球季以聯盟最高薪助教之姿，加入洛杉磯湖人隊教練團，過去曾表示迫不及待和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）合作的他，預告將傳授詹姆斯不老訣竅。

湖人隊今夏傳出以超過4年650萬美元（約2億新台幣）的合約網羅這位傳奇控球，除了帶著籃網、公鹿隊的執教經驗，直到40歲才退役的基德號稱籃壇長青樹的基德，自然有訣竅要傳授給即將邁入35歲的詹姆斯。

「這就像是跑馬拉松」，基德接受《ESPN》訪問表示，新球季與詹姆斯合作，特別是35歲的年紀，「我生涯中有很多在晚期拚戰的經驗，還能持續跑這些馬拉松。」

基德在2008-2009年效力獨行俠（原小牛）時正值35歲，當年他出賽接近全勤的81場，場均上場35.6分鐘，命中率高達4成16，場均9分、8.7助攻、6.2籃板、2抄截，2009-2010球季也有場均10.3分、9.1助攻和5.6籃板水準表現。

基德表示，「我很樂意將這些經驗分享給詹姆斯，那些讓我在35歲繼續跑這些馬拉松的成功秘訣。」

談到詹姆斯，基德也說，他是史上最聰明且最傑出的球員之一，「我很興奮能夠幫助他，希望能幫助他和自己，完成總冠軍目標。」