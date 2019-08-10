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NBA／杜蘭特在勇士成孤鳥 美媒：和格林有關

2019-08-10 10:00聯合報 記者林宋以情╱即時報導

杜蘭特(右)在勇士隊時，與格林貌合神離。 美聯社
杜蘭特(右)在勇士隊時，與格林貌合神離。 美聯社
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球星杜蘭特（Kevin Durant）今夏轉戰布魯克林籃網，與勇士隊分道揚鑣，但效力勇士期間與格林（Draymond Green）的陳年往事又被掀開。美媒爆料，在杜蘭特前進紐約傳聞甚囂塵上後，KD更一度不跟隊友說話，唯一能和他對話的只有庫克（Quinn Cook）。

《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）近日上節目爆料，表示杜蘭特離開勇士前的最後一季曾一度不與隊友互動，並坦言格林與杜蘭特間場上衝突，是杜蘭特離開勇士的關鍵之一。

「杜蘭特曾經不和隊友講話，他就像待在孤島，隊友沒有與他親近的隊友。」海恩斯表示，杜蘭特唯一會溝通的只有庫克，但庫克又太過年輕，在球隊毫無份量。

海恩斯指出，在格林事件平息後，杜蘭特轉戰尼克隊傳聞越滾越大，也讓KD拒絕談話，因為他不想給人只顧著自由市場的印象，尤其當時僅2、3月，所以杜蘭特乾脆選擇閉嘴，專注在籃球上。

「你可以看到杜蘭特獨自進球場，且不願意和任何人談話。」海恩斯透露，勇士高層甚至只在少數場合，或者必須仰賴傳訊息，會告訴杜蘭特，球隊需要他打起精神，「而這些跟格林事件脫不了關係。」

杜蘭特勇士格林
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