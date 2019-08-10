NBA／球星不再代表國家出賽 奈許：時代變了

2019-08-10 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



哈登不願出征世界盃男籃賽。 美聯社 分享 facebook 世界盃美國男籃今年湧現辭退潮，一線球星紛紛因為備戰新球季而婉拒美國隊邀請，也讓加拿大傳奇控衛奈許（Steve Nash）感嘆今非昔比，時代變了。

美國隊今年徵召不易，從戴維斯（Anthony Davis）、哈登（James Harden）到射手瑞迪克（JJ Redick）都婉拒，發出超過50封邀請函，球員大名單在拉斯維加斯開訓的前一天才確定，且由年輕新秀成為中流砥柱，明星球員所剩無幾。

進入超級頂薪時代，球員動輒上億美金合約比比皆是，球團挹注資金在大咖球員身上，相對球員就得有所回饋。奈許對此現象也有感而發，近日接受訪問表示，籃球商機已經擴張太大，「球員從中所獲得薪資，以及對球隊的價值太過巨大。」他還說，球員涉入過深，已經不若以往單純，「我的確覺得時代變了，我想你從美國隊球員就能略知一二。」

美國隊目前將希望寄託在新生代庫茲瑪（Kyle Kuzma）、泰托姆（Jayson Tatum）、塔克（P.J. Tucker）、米契爾（Donovan Mitchell）、楊恩（Thaddeus Young）等人身上，美國男籃總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）並透露，不排除第二階段在洛杉磯集訓再邀請數位好手，D‧懷特（Derrick White）也被點名。