NBA／里拉德推第三張專輯 詹姆斯搖頭晃腦宣傳

2019-08-09 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



里拉德出唱片，詹姆斯也是粉絲。 美聯社 分享 facebook 波特蘭拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）近日將推出個人第三張饒舌專輯「BIG D.O.L.L.A.」，並在近日提前送給了同為饒舌音樂愛好者的詹姆斯（LeBron James），而今天詹姆斯也在個人社群網站上分享里拉德的作品，為好友宣傳。

身為聯盟中知名的音樂創作者，里拉德在過去不時會分享自己的音樂作品，在2016年時他更是以藝名「Dame D.O.L.L.A」推出個人首張專輯「The Letter O」，2017年10月則再推出第二張專輯「Confirmed」，這次的第三張專輯則名為「BIG D.O.L.L.A. 」，收錄了10首歌曲。

對於短短三年多就推出三張個人專輯，里拉德在日前受訪時說：「這代表的是一種轉變，也向外界說明我是什麼樣的人以及我的生活。第一張專輯The Letter O說的是我的故事，較為平靜，而Confirmed就較高潮迭起，當然這次的專輯比他們來得更好，這就有點像是我現在的狀態，拿了一張大合約、名聲也更響亮，雖然得到更好的物質生活，但同樣要保持謙虛。」

而詹姆斯今天也透過個人社群網站為里拉德的作品宣傳，他錄製了一段隨著里拉德音樂搖頭晃腦的影片，似乎很享受其中，而里拉德最近也在詹姆斯投資拍攝的「怪物奇兵2」中演出，展現兩人的好關係。