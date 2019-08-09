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NBA／違反用藥禁賽五場 昔日天才畢斯利恐失舞台

2019-08-09 09:56聯合報 記者劉肇育╱即時報導

違反用藥禁賽五場，昔日天才畢斯利(右)恐失舞台。 美聯社
違反用藥禁賽五場，昔日天才畢斯利(右)恐失舞台。 美聯社
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曾是備受期待的大學超新星，前洛杉磯湖人前鋒畢斯利（Michael Beasley）在上賽季被交易到同城的快艇並被買斷合約後，雖然一度回到中國大陸CBA賽場討生活，不過目前仍在尋求重返NBA機會的他，卻在今天傳出因違反聯盟禁藥規定將被處以五場禁賽，似乎與NBA舞台漸行漸遠。

高中就名滿全美的畢斯利，大學就讀堪薩斯州大時期更是囊括了當時年度各大獎項，讓他在投入NBA選秀前獲得了模板是「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的高度評價，最終也在2008年選秀會第二順位被熱火挑中，展開起起伏伏的NBA生涯。

雖然在菜鳥球季畢斯利就獲得入選年度新秀第一隊的肯定，不過相較於同梯的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）在聯盟中大放異彩，畢斯利進入聯盟後的成長卻是相當有限，加上場外風波不斷，在個人前三個賽季打完後就失去先發位置，並成為浪人球員，至今已經披過七支球隊戰袍，甚至還三度前往CBA討生活。

上個賽季畢斯利獲得湖人青睞披上紫金戰袍，不過前半賽季他都因為要照顧生病母親而缺陣，季中更被湖人打包送往快艇，隨後遭到釋出並加盟CBA廣東宏遠，雖然最終廣東順利奪冠，但畢斯利卻在季後賽完全神隱。

而目前仍在尋求NBA合約的畢斯利，卻在今天傳出因違反聯盟禁藥規定，將遭到禁賽五場的處分，假使有球隊在未來與他簽約，禁賽處分將在第一時間生效。

在與NBA舞台漸行漸遠的情況下，畢斯利也傳出將會考慮繼續前往CBA討生活，過去他曾效力過上海、山東以及今年加盟的廣東，並在2016年以單季平均得分31.9分13.2籃板3.8助攻拿下年度最佳洋將，而今年加入廣東期間更傳出他的薪資高達200萬美元。

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