NBA／鮑爾等好友遭交易 庫茲瑪：他們將成巨星

2019-08-09 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



庫茲瑪(左二)與詹姆斯(左一)及鮑爾(左三)。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人今年夏天為了促成詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）的雙巨頭連線，不惜交易出鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）和哈特（Josh Hart）等年輕球員，讓與他們有好交情的湖人前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）坦言一度難以接受，不過也祝福他們在紐奧良能成為超級球星。

湖人今年在戴維斯交易案中，一口氣送走過去四年來三個首輪選進的球員，其中包括2016年榜眼英格倫、2017年榜眼鮑爾以及今年選秀第四順位的杭特（DeAndre Hunter）簽約權，展現招攬戴維斯的決心。

不過對於過去幾年一同奮戰的好友在同一個晚上被送走，庫茲瑪坦言第一時間還不太能接受，「那時好像是凌晨三點鐘，我已經睡著了，但他（經紀人）跑進我的房間內跟我說這個消息，對於那些傢伙來說，尤其是鮑爾和英格倫，當他們能持有球權時就是最好的球員，但這在我們球隊中並不是一件容易的事情，所以這阻礙了他們的發展。」

對於他們兩人接下來將與今年選秀狀元威廉森（Zion Williamson）一同代表鵜鶘出賽，庫茲瑪也認為他們將會有很棒的發展，「雖然他們沒有說出來，但在洛杉磯你肯定會背負更多壓力，現在他們可以做自己了，並在紐奧良成為他們本應該成為的超級巨星。」

庫茲瑪強調，儘管接下來將與好兄弟們在球場上對抗，但四人在過去幾年建立的革命情感將不會改變，「很顯然湖人並不是很願意交易我們，因為我們是四名極具發展性的球員，當你的球隊中有四名能作為核心的球員時，你肯定會猶豫。過去兩年我們一同成長，儘管因為受傷讓大家忽視了他們，但當我們能一起上場時就會有好事發生。」