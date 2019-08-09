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NBA／扛湖人第三巨頭 庫茲瑪：我始終相信自己

2019-08-09 08:48聯合報 記者劉肇育╱即時報導

庫茲瑪有望成為湖人第三號大將。 美聯社
庫茲瑪有望成為湖人第三號大將。 美聯社
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洛杉磯湖人新賽季將由詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）領銜出擊，不過球隊年輕前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）在近日被點名有機會成為球隊第三巨頭後，他也信誓旦旦的表示，正有意朝著這個目標前進，且強調自己將會與兩大巨星有很好的化學作用。

湖人今年夏天透過交易換回明星前鋒戴維斯後，與詹姆斯的連線將在新賽季對聯盟各隊造成十足威脅，不過在過去幾年聯盟三巨頭當道的情況下，勇士射手湯普森（Klay Thompson）日前也表示，將成為三年級生的湖人前鋒庫茲瑪有機會成為湖人的第三巨頭。

「我認為這是沒有什麼壓力的，因為我始終相信自己能成為一位超級巨星。」在談到湯普森對他的期許時，庫茲瑪說：「我很努力訓練，且向各界展現了自己的能力，每個賽季我都在持續進步，從大學時期就是如此，我不覺得這個過程現在會停止。」

庫茲瑪坦言，雖然在得分端自己的表現仍不夠好，但他依舊能在每場比賽平均拿下近20分，未來他也會繼續增強投籃和防守能力，這將幫助他在成長為巨星之路上繼續邁進。

對於將與詹姆斯和戴維斯聯手出擊，庫茲瑪也強調自己的球風將會相當合適，「我一直都不是一位需要長時間持球的球員，反而是很擅長打無球，這樣會讓比賽變得更加輕鬆也有更多空檔出手機會，我的工作就是在這個夏天繼續精進這些技巧，然後在空檔等待機會，把球投進。」

庫茲瑪湖人詹姆斯
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