新賽季強敵環伺 拓荒者大換血後更難樂觀

上賽季拓荒者靠著里拉德(Damian Lillard)、麥凱倫(C.J. McCollum)暴雨兄弟的帶領，在不被看好加上球隊主力內線諾基奇(Jusuf Nurkic)又報銷的情況下，一路殺到西區冠軍賽，里拉德花了7個賽季，終於圓了摸到西區決賽地板的美夢。

展望新球季，西區戰力可能呈現大洗牌，竄出奪冠熱門的快艇，擁有詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)、卡珍斯(DeMarcus Cousins)欲重返榮耀的湖人，哈登(James Harden)與衛斯特布魯克(Russell Westbrook)再聚首的火箭，補強到位的低調爵士，陣容仍完整的勇士，來勢洶洶的攪局者鵜鶘、國王。

拓荒者上季在季後賽第二輪歷經千辛萬苦才在第七戰打敗金塊，但晉級西區冠軍賽後卻被勇士輕鬆橫掃，新球季面臨西區生態大幅改變，拓荒者別說西冠，能否打進季後賽還不好說。 歐新社資料照片 分享 facebook

拓荒者在強敵環伺的艱難處境中，要再度叩關西區決賽，再次踏上那夢想之地，難度只會更高。看看今夏拓荒者的操作，完成了麥凱倫的提前續約3年1億美元，持續保有暴雨兄弟帶來的戰力，也用了2年1600萬留下季後賽表現出色的射手胡德(Rodney Hood)。此外，球隊確實已無太多薪資空間作靈活運用，必須等待球隊走完懷塞德(Hassan Whiteside)、貝茲摩(Kent Bazemore)的合約才有餘裕在市場上操作。

禁區補強提升經驗 戰力讓人存疑

令人頗感驚訝的一筆操作則是和熱火完成交易，弄來了在南灣漸漸找不到歸屬感的懷塞德來填補康特(Enes Kanter)離隊後的禁區空缺，也替24歲的諾基奇尚未歸隊前的門神位置買了保險。轉眼懷塞德已邁入30歲，雖然受傷後連兩季呈現衰退狀態，與熱火隊友的配合也時有所聞的被詬病，但是拓荒者的陣型中確實需要一名大中鋒坐鎮，他的到來仍會是相當重要的補強，畢竟上場25分鐘就能繳出場均雙十，外帶兩火鍋的嚇阻力就是擺在那邊，碰上要證明身價拚合約的存亡之秋，相信懷塞德應該會賣力點打球才是。

此外，經驗老到的39歲老將加索(Pau Gasol)最後以一年256萬的便宜價碼加入，可以為球隊提供陣中近年少有豐富內線作戰經驗的幫助，加索也能證明健康的自己絕對還能打。

懷塞德(左)近幾季因傷勢而呈現明顯的衰退，上季場均上場時間只剩下23.3分鐘，得分12.3、籃板11.3，還算是不錯的表現。至於老將加索(右)恐怕就很難有太高的期待了。 歐新社資料照片 分享 facebook

前場球員大搬風 磨合成首要課題

球隊要面臨的一項大課題是，陣容大幅換將，原輪替陣容的前場球員幾乎換光光，開季之後隊員之間的磨合期，與教練團之間的信任、默契，將會是考驗拓荒者新賽季起步時的難處。

新來的援兵中，球團處理掉透納(Evan Turner)的肥約，同樣卻接收了30歲貝茲摩高達1800萬溢價合約，上賽季他只出賽67場，命中率是待在老鷹五年來新低，貢獻11.6分3.9籃板2.3助攻。在失去老鷹的關愛後，轉投拓荒者，令人好奇他能否提供前場衝鋒陷陣的動能。

另一位漢佐尼亞(Mario Hezonja)則是典型闖不出名堂，準備要回歐洲討生活的例子，最終被拓荒者以2年366萬簽下來試一試。年僅24歲，2015年選秀高居第五順位的漢佐尼亞四個賽季下來越來越沒有存在感，上季他在尼克令人有印象的代表作大概就只有全場唯一得兩分的快攻爆扣，面對字母哥叫囂，但馬上就被字母哥狠狠羞辱回來的有趣畫面。

漢佐尼亞一向態度高傲，據傳訓練時也是不好搞的人物，他面對媒體的發言以及私下與隊友的相處，都顯示他的成熟度仍配不上他天生的優異彈性。除了白人少有的彈跳力之外，他的進攻手段、投射能力四年下來並無成長，上季三分球命中率更只有27.6%。

拓荒者找來不是很準但很貴的射手貝茲摩(右)，以及更不準所以很便宜的漢佐尼亞(左)，實在很難對他們有太多的希望。 歐新社資料照片 分享 facebook

原先拓荒者的小前鋒輪替有值得信賴的哈克雷斯(Maurice Harkless)、雷曼(Jake Layman)，而新賽季除了上述兩人外，就屬首輪25順位來自北卡的19歲6尺6吋小前鋒雷托(Nassir Little)，相較之下，小前鋒位置的可信任度可能得先打上問號。

雷托曾一度高居樂透區，最終身價竟一路滑到第25順位才被拓荒者摘下，能否調適好心境落差，與轉職業的壓力，能否在較無媒體焦點的關注下發揮他曾被譽為是巴恩斯(Harrison Barnes)之後北卡最有潛力拿下更高選秀順位的超新星，有待觀察。

暴雨兄弟退出美國隊 只為專心備戰新賽季

新球季拓荒者的團隊三分球效率可能會降低，雖然留下胡德，但失去小柯瑞(Seth Curry)，哈克雷斯，阿米尤(Al-Farouq Aminu)能夠拉到三分外圍進攻的選項，負責擴大攻擊圈的任務將會更多落在麥凱倫、里拉德身上。

今夏陣中兩大主力相繼退出美國國家隊集訓，麥凱倫甚至在受訪不諱言指出沒有人想冒著受傷風險，而去承擔可能會輸球的夢幻隊責任。 這樣的回應實際道出目前美國隊選材上的困境，但也是現實的在榮耀、個人生涯，與母隊合約之間的拉扯。

里拉德(左)跟麥凱倫(右)深知新球季恐怕會有一段艱困的磨合期，因此連世界盃也不敢打了，雙雙退出美國隊，專心為下季備戰。 2017-18 Panini Essentials 球員卡 分享 facebook

麥凱倫、里拉德兩人合作邁入第七年，彼此都相當熟悉，此次全心放在休息、訓練，都是為了用更佳的狀態迎戰新球季的每一步艱辛。聯盟前二的攻擊後場組合，最佳的雙控球拍檔，這兩人若能以健康，充沛體能之姿備戰新賽季，說實在是不擔心他們本身，憂心的是與新隊友間的溝通搭配，球員與教練團的互相摸索配合，可能是近幾年球隊陣容變化最大的一次，開季的第一個月對拓荒者十分關鍵。

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