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NBA／台灣之光！台裔謝妮娜升湖人首席防護員

2019-08-08 13:18中央社 洛杉磯7日綜合外電報導

來自台灣的謝妮娜（Nina Hsieh，音譯），升任球隊首席運動傷害防護員。 截...
來自台灣的謝妮娜（Nina Hsieh，音譯），升任球隊首席運動傷害防護員。 截圖自湖人官網
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洛杉磯湖人今天宣布，由來自台灣的謝妮娜（Nina Hsieh，音譯），升任球隊首席運動傷害防護員。

湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）說：「10年來，謝妮娜一直是湖人和南灣湖人（湖人發展聯盟球隊）訓練員中的寶貴成員，她豐富的經驗，與球員建立信任關係的能力以及她為這個職務帶來的知識和熱情，讓她能完全適任這個角色，我對此再高興不過了。」

湖人官網表示，在司徒敏儀（Judy Seto）帶領下，謝妮娜將監督訓練員，與教練團、管理階層合作，確保（球員）在場上能有最高水準的表現，謝妮娜將負責球員傷病的照護、預防及治療，和場上緊急狀況的處理。

謝妮娜過去3個球季幾乎都是球隊的助理運動傷害防護員，協助訓練員日常的運作，她初入球團時，任南灣湖人的首席訓練員，在那裡待了7年時間，管理所有健康和保健、力量和訓練的計畫、設施，和湖人G聯盟（NBA發展聯盟）的旅程安排。

湖人官網提到，生於台灣的謝妮娜，畢業於加州州立大學富勒頓分校（Cal State-Fullerton），加入湖人球團前，2004年到2008年間在加州大學聖巴巴拉分校（UC Santa Barbara）女子籃球隊擔任訓練員，2010年到2011年也在該校男子足球隊服務。

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