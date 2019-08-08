NBA／遭黃蜂砍價被迫離隊 華克：最糟糕的一天

2019-08-08 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



前夏洛特黃蜂主控華克（Kemba Walker）今年夏天轉披波士頓塞爾蒂克戰袍，頂替上厄文（Kyrie Irving）離隊所留下的空缺，雖然加盟一支連年打進季後賽的隊伍對於華克來說看似雙贏結局，不過他坦言遭到老東家黃蜂砍價被迫選擇離開，讓他至今仍無法釋懷。

從2011年在選秀會上被黃蜂前身山貓在首輪第九順位選中開始，華克在過去八個賽季都被視為球隊核心，不過在今年夏天他原有機會與黃蜂簽下一張五年最多二億2130萬美元的合約，但最終黃蜂提出的報價卻遠低於頂薪合約6100萬，讓華克感到心灰意冷，最終改與塞爾蒂克簽下四年一億4100萬美元的合約轉披綠衫。

對於離開了待了八年的黃蜂，華克透露其實自己早就有打算以低於頂薪的價碼續留黃蜂，不過沒想到老東家開出的價碼卻遠低於行情，甚至還一度傳出，因為黃蜂球團對於球隊未來發展並沒有長遠規劃，讓他們認為開給華克一張頂薪合約並沒有太大的保障。

而華克近日在接受「The Athletic」訪問時也再度談論到此事，並強調這可能是他遭遇過最糟糕的一天，「真的是很艱困的一天、該死的艱困，我無法說謊，也請大家原諒我的不當言語，但我真的無法想像自己會代表另外一支球隊出賽，因為我所想的就是只有夏洛特，雖然我早就有一種感覺，那就是我不會得到我想要得報價，但我沒想到我不得不選擇另外一支球隊。」

華克上賽季代表黃蜂出賽82場全勤，繳出平均25.6分5.9助攻的亮眼數據，不但連續三年入選明星賽還首度獲選年度第三隊。