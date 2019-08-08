NBA／受傷不怪勇士 杜蘭特：仍會想起那晚

2019-08-08 08:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）今年在總冠軍賽期間因帶傷上陣導致更嚴重的阿基里斯腱傷勢，讓不少專家與球迷都將問題歸咎於金州勇士的球員調度上，不過已經轉披布魯克林籃網戰袍的杜蘭特在今天受訪時表示，從未想過要勇士為他的傷勢負責。

杜蘭特今年總冠軍賽在勇士以1：3落後的情況下帶傷上陣，並在首節就有三分球投三中三、拿下11分的好表現，不過該場比賽他僅出賽12分鐘就再度傷退，且事後還檢查出是引發更嚴重的阿基里斯腱斷裂，讓勇士球團成為眾矢之的。

不過杜蘭特在今天受訪時也不忘為前東家說話，並強調從未想過要勇士為他的身體狀況負責，「不，你怎麼能夠怪罪（勇士），這是不對的。我聽到很多人說是勇士逼迫我上場，但在我受傷復建期間，他們從來未跟我說過這樣的話，而我也只是每天都跟著訓練師在進行訓練。」

杜蘭特透露，在冠軍系列賽開打前，他就已經鎖定要在第五場比賽復出，「我們那時候1：3落後，這就是我想要上場的原因，我只是想要在總冠軍賽上場而已，特別是在如果我能上場的情況下。當時我每天都在訓練，感覺自己的狀況逐漸恢復，所以我試圖回到場上，因為我真的很想在總冠軍賽出賽。」

對於自己在受傷退場時，一度傳出有暴龍球迷在場邊歡呼並引發各界撻伐，杜蘭特透露雖然他並未發現這樣的狀況，但他也開玩笑表示，「這可能是他們最後一次進冠軍賽了。」

將在九月滿31歲的杜蘭特，七月簽下一張總價值一億6400萬美元的合約並轉戰籃網，對於將展開全新的開始，他也強調這次在總冠軍賽受傷的經驗，將會讓他永遠牢記在心，「是的，我還是會想到那天晚上，在聯盟中的種種我都會記在心裡，但這次會成為我生涯中最重要的一部分，因為那是在最高舞台上所遭遇的傷病。不過我仍試著簡單看待這件事，就像是我打了一場球不小心受傷，我現在要做的就是等待回歸，繼續前進。」