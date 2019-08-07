NBA／西蒙斯喊歧視 澳洲賭場：確認年紀

2019-08-07 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



西蒙斯指澳洲賭場種族歧視，賭場方面否認。 美聯社 分享 facebook 76人隊明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）指控家鄉墨爾本的皇冠賭場（Crown Casino）種族歧視，一群朋友打算入場卻只有1名白人直接入內，包括他在內的另外3名黑人都被要求安檢，不過新聞出來隔天，皇冠賭場就發表聲明否認指控。

皇冠賭場表示，保全只是例行性的身分檢查，因為賭場不允許未滿18歲的民眾進入，「對於報導指出有歧視昨天一群遊客，皇冠嚴正否認，賭場的內部安全政策要求我們的保全檢查這群人，他們相信他們年紀不到25歲，這是一個加強的保障措施，確保沒有18歲以下的人獲准入場。」

西蒙斯今年23歲，符合賭場聲明的「保全認為他們年紀不到25歲」推論；聲明中也強調，西蒙斯一行人在確認身分後就獲准進入，「皇冠是具有包容性的場所。」

西蒙斯是在個人Instagram的現實動態分享這起小紛爭，他對鏡頭喊：「我覺得太瘋狂了，唯一不用檢查就近去賭場的竟然是這個人。」他的畫面除了帶到白人朋友，另幾名黑人友人也都入鏡。

不過他指稱同行之中有人沒有獲准進入皇冠賭場，但賭場否認這項指控。

除了皇冠賭場發聲明澄清，西蒙斯同天也在推特發文認為遭到針對，他寫說：「就你所知昨晚在皇冠發生的意外，我們朋友和我本人都覺得被針對，沒人喜歡有這樣的感覺，我是對平等充滿熱情的人，永遠敢於直言，儘管這些話會讓人不舒服。」