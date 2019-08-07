NBA／歐尼爾兒子雪瑞夫 心臟手術後回歸球場

2019-08-07 16:47 世界日報 編譯組／綜合報導



去年開心臟手術，退役傳奇球星歐尼爾的兒子雪瑞夫重返球場。 截圖自雪瑞夫‧歐尼爾推特 分享 facebook

去年開心臟手術，退役傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）的兒子雪瑞夫（Shareef O'Neal）如今重返洛杉磯加大籃球隊，再次享受馳騁籃球場的快感。

這位在2018年帶領聖塔蒙尼卡Crossroads高中贏得加州冠軍、全美最受關注好評的籃球新秀，日前在推特放上一張胸前一條巨大疤痕的照片，提醒他過去一年碰到的困難，雪瑞夫開始試著接受它。雪瑞夫的綽號，也從向父親致敬的超人2.0，改為新的「拉鍊男孩」，而他更喜歡後者。

雪瑞夫去年夏天準備去洛杉磯加大開始他的NCAA籃球生涯時，在練習中感覺身體怪怪的，隨後被診斷出患有冠狀動脈異常，這是種先天性心臟缺陷，導致動脈在錯誤的地方生長。

之後他在推特上宣布更改新生賽季時間，並於2018年12月13日接受心臟手術。

他的母親Shaunie表示，恢復是最容易的部分，而手術前和手術是最棘手的，雖然知道他很沮喪，但大家都希望他快點回來。

手術後的疼痛，雪瑞夫過去沒體驗過，但幾天後他便希望能在醫院走動。然而幾個月無法打籃球，在精神上對他更是種考驗。他說，復元過程艱難，特別是近一年只能坐在那，什麼都不能做，心理上他不得不克服。至今每次打球時他仍會考慮這件事，特別是看到胸前的那道疤。

經過數月康復訓練，身高六呎九吋的前鋒今年3月總算被醫院解除禁令。

雪瑞夫決定從參加民間聯賽Drew League重返籃球場，該聯賽包含了高中、大學、專業和街頭球員共24支球隊。

「我在Drew表現很好，在這裡打得很開心，我從沒宣布我會在哪裡打球，我只是出現，但之後便有球迷。」當雪瑞夫在6月15日抵達洛杉磯參加比賽，他很開心能回到家鄉。「我感覺很奇怪，有時對這個運動感到陌生，但我試圖透過奔跑找回球感，我感覺像個全新球員，我感覺更強壯。」

他在Drew聯賽中場均得15分，近十個籃板，並替母親贊助的Tuff Crowd球隊效力。他展現出驚人的籃球天分，包括強力單手暴扣，球場上有如猛獸，直接可做出胯下灌籃等，氣勢與爸爸不相上下。

今年他回到洛杉磯加大，在那訓練、打球，儘管還不是100%，但他相信自己每天都會變得更好。