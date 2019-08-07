NBA／火箭新球季受期待 塔克：要打得更無私

2019-08-07 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



火箭防守悍將塔表示，新球季想更上層樓，打得更無私將是必要條件。 美聯社資料照 分享 facebook

休士頓火箭在今年季後透過交易換來明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在整體戰力上被認為又有所提升，而球隊前鋒塔克（PJ Tucker）在今天出席巴黎時裝周活動時表示，新賽季球隊想要有更進一步的表現，打得更無私將是必要條件。

火箭今年季後透過交易將主控保羅（Chris Paul）送往雷霆，換回哈登（James Harden）的前隊友衛斯特布魯克，讓昔日雷霆雙少在火箭合體，而雙星連線加上從自由市場上簽下老牌中鋒錢德勒（Tyson Chandler）、前選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）和前國王射手麥克藍莫（Ben McLemore），讓火箭團隊戰力仍維持一定的基本盤。

而即將邁入生涯第14個賽季的塔克，在今天出席巴黎時裝周活動時也談到了對於新賽季的期許，「每個賽季我都在尋求進步、讓自己變得更好，因為我希望球隊也變得更好，這才是最重要的。」

身為火箭最重要的藍領球員，塔克坦言球隊要在下賽季有所進步，球員打得更無私絕對是必要因素，「在NBA裡很多人不明白這一點，總是覺得自己可以更出色，導致個人凌駕於團隊之上，但為了勝利，你該做的是打得更無私與犧牲，不是每個人都明白這個道理，也很少有人能做到這點，但這就是贏球的必要因素，也是我努力的方向。」

過去幾個賽季火箭以哈登和保羅為核心，搭配上數名功能性球員的陣容雖然在西區保有一定競爭力，但卻也證明這樣仍無法幫助球隊奪冠，也因此在季後才選擇交易來衛斯特布魯克，不過兩人在都較擅長持球進攻的情況下，哈登與衛斯特布魯克會呈現什麼樣的合作方式，也讓各界感到相當期待。