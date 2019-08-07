NBA／盼世界盃對位米契爾 戈貝爾：會勸他傳球

2019-08-07 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



戈貝爾想在世界盃上與爵士隊有米契爾對位。 美聯社資料照 分享 facebook

2019世界盃男籃賽將於本月底在中國大陸開打，法國隊徵召包括猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、夏洛特黃蜂貝頓（Nicolas Batum）等NBA球星，其中戈貝爾對於有機會與仍在美國隊名單中的隊友米契爾（Donovan Mitchell）較勁而躍躍欲試，甚至直言要米契爾與他對位時快把球傳出去。

法國在今年世界盃是與德國、多明尼加和約旦分在同一個小組，目前在世界排名第三的他們，也被視為冠軍熱門球隊，不過法國想要奪冠就勢必要面對西班牙、美國等強隊的考驗，這也讓戈貝爾很期待。

「我們的目標就是贏得一切，我知道這次世界盃有很多出色的球隊，但我始終相信我們是有機會的。」在談到即將開打的世界盃男籃賽時，戈貝爾說：「我為我來自何方感到驕傲，能夠打這樣得比賽讓我覺得情緒高漲，我不是要說這比錢重要，因為你會需要錢，但有時候這些回憶與你與隊友一同建立的東西與榮耀，會比其他事情都更重要。」

對於目前爵士隊友米契爾同樣在美國隊名單之中，戈貝爾也直言很期待與他的對決，「我會勸告他選擇傳球，或是把拋投的弧度拉得更高一點。」

談到今年美國隊在組訓上並不如預期，多名聯盟一、二線球星都婉拒加入，戈貝爾則強調是應該要尊重每個人的選擇，「我是有一些不同看法，我去世界盃是代表我的國家，這跟在NBA打球有很大的不同之處，但每個人有不同的想法和狀況，我們都應該尊重他們。」