NBA／美頻傳槍擊案 柯爾坦言害怕球場遭掃射

2019-08-07 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



美國近來在加州、德州與俄亥俄州接連發生槍擊事件，已造成34人死亡，引發人心惶惶，而目前正參與美國隊集訓的金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）就坦言，在槍案頻傳的情況下，自己也十分擔憂，害怕有一天會有槍手出現在勇士球場中進行無差別掃射。

身為現今籃球圈最具代表性的教練，柯爾與馬刺總教練波波維奇（Greg Popvich）過去不時會對政治與社會議題發表評論，其中柯爾更是身為槍枝暴力案件的受害者，他的外交官父親就是於1984年在黎巴嫩遭到槍殺，讓他對於近來美國槍擊案頻傳有感而發。

「我現在一直會想到，有一天會有人走進球場，開始對我們拿槍掃射。」柯爾在今天受訪時說：「這是很有可能發生的，因為人是很脆弱的，不論是去音樂會、教堂、購物中心、看電影或是去學校，都有可能遇到這樣的狀況。」

柯爾也認為，這幾次事件對於美國社會是個警訊，必須要盡快採取行動作出改變，「在槍枝安全與相關規定上，我一直以來都是直言不諱，我也已經參與這樣的工作很長一段時間，我認為現在我們有更多的動力去做好這些事情。」

而波波維奇更是痛批美國政府處理這件事情的態度，讓人以為他們還在度假，「如果執政者能夠做出一些什麼，事情就會變得不一樣；但我認為他們現在正在度假，什麼也沒做，就只是想休息。他們會處理這些槍枝、環境、不平等和薪資的問題，但必須等到他們想要回來的時候，我敢肯定。」