NBA／羅素與浪花兄弟同先發 柯爾：不會有問題

2019-08-07 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



柯爾不排除在湯普森歸隊後，排出浪花兄弟和羅素一起上陣的三後衛陣容。 路透、美聯社資料照 分享 facebook

在今年挑戰三連霸失利後，金州勇士季後雖然面臨杜蘭特（Kevin Durant）等冠軍班底的離隊，不過也獲得潛力後衛羅素（D'Angelo Russell）助拳，總教練柯爾（Steve Kerr）在近日受訪時表示，不排除在湯普森（Klay Thompson）歸隊後，排出兩人搭配上柯瑞（Stephen Curry）的三後衛陣容應戰。

羅素今年季後在杜蘭特的先簽後換交易案中改披勇士戰袍，雖然不少專家都認為，羅素在勇士只是「過水」的機率很大，不過勇士球團與總教練柯爾顯然對於羅素的加入已經有所規劃。

柯爾在近日談到羅素新賽季將扮演的角色時，他說：「我認為他會很棒，一個每晚可以拿下20分的球員，尤其在湯普森可能因傷缺席大半例行賽季的情況下，他對我們來說是無比奢華的。」

柯爾指出，羅素是擅於打擋拆的後衛，而柯瑞也是，「他們將會一起先發成為後場搭擋，而當湯普森歸隊時，我會開始想像他們三個人一起先發的樣子，我相信這不會有太大問題。」

羅素則是認為，自己與柯瑞的後場組合將會對聯盟其他各隊帶來相當的威脅，「我們能夠隨意在場上任何地方投射、運球突破和為彼此製造機會，這肯定會是個極具危險性的組合。」

雖然與勇士球員的交情不深，但羅素也強調不會有適應上的太大問題，「他們是一支組織和進攻系統的最佳例子，他將會讓每個球員的功能最大化，而球團對於每個名單上的球員也都會有最好的安排，所以我並不擔心會有什麼適應的問題。」