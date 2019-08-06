NBA／白人進賭場沒被檢查 西蒙斯：這是種族歧視

2019-08-06 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



分享 facebook 76人隊明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）上月剛獲得5年1.7億的頂薪合約，但在家鄉墨爾本卻吃閉門羹，他在個人社群平台上傳一段影片，指墨爾本皇冠賭場（Crown Casino）種族歧視。

西蒙斯昨天和一群朋友打算到皇冠賭場試試手氣，但一行4人之中，只有唯一的白人直接進入賭場，其他黑人成員，包括他自己都被保全人員要求安檢，讓他大呼是歧視。

「我覺得踏瘋狂了，唯一不用檢查就近去賭場的竟然是這個人。」西蒙斯先面對鏡頭分享這段不是太開心的經驗，畫面也帶到另外3名朋友，「我被檢查，麥克也是，Taj也被檢查，真是謝謝你喔，皇冠賭場。」

和美國類似，澳洲的種族歧視狀況也時有所聞，還曾有官員認為種族問題近幾年來有愈發嚴重狀況，西蒙斯也感嘆說：「我們還有很長的路要走。」