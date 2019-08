NBA／白人進賭場沒被檢查 西蒙斯：這是種族歧視

分享 facebook 76人隊明星後衛西蒙斯(Ben Simmons)上月剛獲得5年1.7億的頂薪合約,但在家鄉墨爾本卻吃閉門羹,他在個人社群平台上傳一段影片,指墨爾本皇冠賭場(Crown Casino)種族歧視。

西蒙斯昨天和一群朋友打算到皇冠賭場試試手氣,但一行4人之中,只有唯一的白人直接進入賭場,其他黑人成員,包括他自己都被保全人員要求安檢,讓他大呼是歧視。

「我覺得踏瘋狂了,唯一不用檢查就近去賭場的竟然是這個人。」西蒙斯先面對鏡頭分享這段不是太開心的經驗,畫面也帶到另外3名朋友,「我被檢查,麥克也是,Taj也被檢查,真是謝謝你喔,皇冠賭場。」

和美國類似,澳洲的種族歧視狀況也時有所聞,還曾有官員認為種族問題近幾年來有愈發嚴重狀況,西蒙斯也感嘆說:「我們還有很長的路要走。」

