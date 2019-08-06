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NBA落選球員藥檢驗出「懷孕」遭禁賽2年 網狂酸：生涯顛峰

2019-08-06 17:44聯合新聞網 綜合報導

美國前NCAA籃球員庫柏（D.J. Cooper）。 法新社
美國前NCAA籃球員庫柏（D.J. Cooper）。 法新社
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男性讓人懷孕屬正常，但男性籃球員會「懷孕」則讓人嘖嘖稱奇。最近的確有麼一件奇聞異事出現在媒體上。2013在NBA選秀會落選的美國前NCAA籃球員庫柏（D.J. Cooper）後來轉戰歐洲打球，卻在去年接受藥檢時拿女友的尿液當做樣本，結果被驗出懷孕，荒唐行為近日終於被媒體曝光。

據《雅虎體育》報導，庫柏去年在斯洛維尼亞接受藥檢時並未通過，因而被國際籃球總會（FIBA）禁賽兩年，原因不是服用興奮劑等禁藥，居然是因為他提供的尿液樣本經檢驗後顯示懷孕，代表這根本非庫柏本人的尿液。

讓人傻眼的是，事後庫柏承認有在藥檢中作假，提供給藥檢單位的是自己女友的尿液樣本，當時他甚至還不知道女友已經懷孕了，也算是另類的診斷。

這樣的結果使FIBA相當氣憤，對庫柏的詐欺行為處以禁賽兩年處分，至2021年6月結束。庫柏這次藥檢本是為入籍斯洛維尼亞準備的。但如此荒謬的作弊行為，入籍計畫恐直接泡湯。

庫柏在大學時期就讀於美國俄亥俄大學（The Ohio State University），2009年到2013年之間幾乎場場先發，繳出了平均14.5分、6.5次助攻、4.3籃板的成績，但沒能為他在NBA佔有一席之地，選秀會落選後就轉戰歐洲，包含希臘、摩納哥、法國等地打球。

之後庫柏前往歐洲發展，曾先後代表希臘球隊帕納辛納科斯和雅典AEK隊各出戰一年。之後又先後到法國和斯洛維尼亞效力，去年中突然以「家庭因素」為由宣布離開球隊，事實是遭到禁賽。

全世界範圍內各大籃球聯賽都有藥檢政策，顯然鑽漏洞的球員絕對不在少數。前NBA湖人冠軍班底歐登（Lamar Odom）就曾爆料表示，為了躲避奧運前的尿檢，也曾使用假陽具，把事先準備好的尿液藏在裡面。如今庫柏的「懷孕事件」也算刷新了下限，找了信任的女友擋藥檢，不僅被外媒酸是「頭腦不好」，網友嘴上也相當不留情紛紛開砲，「魔獸：不是自己的才好，就不用付錢了。」、「男生不能懷？這是父權沙文主義壓迫」、「生涯顛峰的事件」、「女友懷孕卻沒跟男友說，感覺怪怪的」。

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