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球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00梁起華

NBA球員這些年來無論是在財富上、還是權利上都相當大，大牌一點的球員光給錢還不夠，還要自己挑隊伍，挑上了還不講，還要叫所屬球隊把中意的好朋友或合得來的球員一起召入隊，真的每個人都是大爺。相對來說，中小牌的球員隨著目前自由球市場機制的改變，汰換率增高、就業率降低、一個不小心就失業。

很久以前NBA的球員不論大牌小牌，命運都是：「球隊要我去哪，我就去哪！」之後演進到：「哪一隊給錢給的最多，我就去哪隊！」這些年是「哪一隊最有機會奪冠，我就加入！」隨著自由球員市場生態的改變，已經是到了大牌球員都搞起「錢多、事少、離家近」的誇張地步，「錢多」這沒話講，球員打球一為奪冠、二為錢。「事少」的意思是用最簡單的方式拿到冠軍，以前那種一人打天下、帶著蝦兵蟹將磨合個幾年拿冠軍的例子已成歷史。現在奪冠方式已經演進到「離家近」的地步了，能夠在家鄉父老前奪冠是最新的趨勢。

像馬刺這樣靠自己培養球員，經過多年努力而打造出冠軍勁旅的方式，以後將會越來越少見...
像馬刺這樣靠自己培養球員，經過多年努力而打造出冠軍勁旅的方式，以後將會越來越少見。 歐新社資料照片
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詹姆斯(LeBron James)回過家拿過冠軍了，安東尼(Carmelo Anthony)也回了家、拿了高薪了，但是支援不夠、自己打球又太獨，沒拿到冠軍還搞到最後自己球也沒得打。今年起厄文(Kyrie Irving)也算是回家了(紐澤西人氏也算是大紐約地區)，剛奪得總冠軍的雷納德(Kawhi Leonard)一個人回洛城還不夠，還拉著同鄉喬治(Paul George)一起回家。

剛才加入洛杉磯湖人隊的「一眉道人」戴維斯(Anthony Davis)更了不起，在洛杉磯一場球都還沒打的情況下，居然透露未來情況允許，不排除回老家芝加哥打球！此話或許他沒百分百認真，但職籃界已經開始多想，今年戴維斯要是在湖人隊發展的不順，沒辦法聯合詹姆斯(LeBron James)打出一番成績的話，不出一兩個球季，他老兄也要回芝加哥老家組新公牛隊了。

戴維斯(左)還沒正式開始跟詹姆斯併肩作戰，卻已經開始想失敗的後路了，他可能覺得未...
戴維斯(左)還沒正式開始跟詹姆斯併肩作戰，卻已經開始想失敗的後路了，他可能覺得未來跟馬卡南(右)合作也蠻有前景！ 歐新社資料照片
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講到回家打球，林書豪也想回家，雖然在亞洲非常吃得開，大陸和歐洲職籃多隊爭相想簽他，但他畢竟還是名華(台)裔美國人，土生土長在加州，更何況他是從NBA發跡的，他也想在NBA「善終」，只不過他除了需要機會之外還需要一點如當時「林來瘋」的運氣與神蹟。

在講林書豪前，應該先講兩名球員，一個是前述點到的安東尼，另一個是專門防守大牌球員的史帝文森(Lance Stephenson)。這兩名球員按理說都還是有NBA級的身手與市場，一個曾有漂亮NBA數字的資歷，另一個是防守NBA金童級球星如詹姆斯和布萊恩(Kobe Bryant)出名的多功能球員，這兩人目前一個人待業中，另一個已經等不及先到中國去賺外快了。兩人在NBA的需求性不比林書豪來的弱。

史帝文森(右)：「吃我一拳！甜瓜醒醒吧，NBA沒球可打了，跟著我去CBA賺人民幣...
史帝文森(右)：「吃我一拳！甜瓜醒醒吧，NBA沒球可打了，跟著我去CBA賺人民幣吧！」(設計對白) 歐新社資料照片
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再提幾名球員：上月剛被灰熊簽進來的瓊斯(Tyrus Jone)、與湖人勉強續簽的「傳球神童」朗多(Rajon Rondo)、上周才被七六人簽下的勃克(Trey Burke)和溜馬隊的麥克康奈爾(T.J. McConnell)等，這些球員有的比林書豪有資歷，有的比林書豪差一小截，但是卻比林書豪年輕。

林書豪其實還是有NBA級的身手與經驗，不過有幾個原因讓他目前有隊詢問但無隊出價，一是他的三分球命中率，在日益強調三分攻勢的現今NBA環境中，他生涯3成42的命中率還是嫌低了一點。二來NBA長期以來優質後衛太多，競爭激烈，汰換率也很高，加上新人輩出，各隊用大筆的薪資預算去簽了A咖球員後，在考慮替補球員時，都是以「省錢」的思維去做盤算，就這角度來說，在我們華人球迷心中是寶、是好料的林書豪，在各隊管理階層來說，他其實也就是眾多C咖球員的其中一名罷了。最後，林書豪不耐戰、身體容易出狀況也是各隊駐足不前的小原因，10年NBA資歷，大約只有5年有打滿2/3球季，加上30歲在控衛年齡中算偏高，不論是復原力還是耐戰力都有堪慮。

林書豪(右)目前在NBA中屬於相對不耐戰的球員，三分球也不太準，但如果轉戰其他聯...
林書豪(右)目前在NBA中屬於相對不耐戰的球員，三分球也不太準，但如果轉戰其他聯盟，可能立刻有機會變成布萊恩(左)等級球星。 歐新社資料照片
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目前的情況比較尷尬的是，到底要繼續等下去？還是趕快做決定往美國大陸以外的海外球隊發展？若等下去要靠一點運氣和伯樂，而且就算等到了，合約是短的、上場時間是少的、替補順位也不確定。如果沒等到NBA合約，是繼續等球季後段的短期合約，還是怎樣？這些都在未定之數，要是到時沒有球隊要時又怎麼辦？屆時又過了大半球季…..

老鷹隊主將楊恩(Trae Young)沒忘往日舊情，日前也發文給林書豪打氣與鼓勵...
老鷹隊主將楊恩(Trae Young)沒忘往日舊情，日前也發文給林書豪打氣與鼓勵。 梁起華攝影
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所以林書豪應該積極聆聽各方合約，不管是中國、歐洲，甚至俄國，只要合約豐厚、上場時間有保證，他都應該嚴正以待。30歲的年紀，又是後衛，沒幾年好時間可以蹉跎，最好還是保持著「熱機」的狀態。

從國外打拼回NBA的球員其實也是有，「防守悍將」貝佛利(Patrick Beverley)、曾留學中國的「瘋狂射手」史密斯(J.R. Smith)、也打過尼克隊的W.錢德勒(Wilson Chandler) 等，重點還是看自己怎麼打。

不管回家還是海外發展，至少林書豪掉下真情淚的同時，有不少NBA同袍紛紛發出訊息支持他、鼓勵他、為他打氣，就這一點來說，林書豪在NBA球員間的人緣還是相當不錯的。

林書豪甜瓜

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生
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