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NBA／球員選擇權加交易補償 勇士簽格林誠意足

2019-08-06 09:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

勇士簽格林誠意十足，除了球員選擇權還享有交易補償金，是浪花兄弟都沒有的待遇。 路...
勇士簽格林誠意十足，除了球員選擇權還享有交易補償金，是浪花兄弟都沒有的待遇。 路透社
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今年挑戰三連霸失利後，金州勇士在季後雖然面臨杜蘭特（Kevin Durant）出走布魯克林的戰力流失，但仍與湯普森（Klay Thompson）續約、格林（Draymond Green）提前續約，保全了核心陣容，其中格林更傳出獲得的四年一億美元續約中，還包括了第四年的球員選擇權，是過去浪花兄弟不曾享有的待遇。

勇士季後在戰力重新整合，包括先簽後換送走杜蘭特以及將精神領袖伊古達拉（Andre Iguodala）送往灰熊，就連替補後衛李文斯頓（Shaun Livingston）也遭到釋出，過去兩年奪冠班底大洗牌。

不過相較於透過交易換回潛力後衛羅素（D'Angelo Russell），勇士今夏最大的進展仍是與湯普森簽下五年一億九千萬美元的續約，以及與格林提前續約四年一億美元，讓球隊鐵三角至少將再合作三個賽季。

而今天傳出，勇士與格林的提前續約中，還含括了第四年的球員選擇權，這也是過去浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）與湯普森都不曾有的待遇，展現提前續約最大誠意。

此外，合約的附帶條件，包括如果格林在明年夏天被交易出去，能得到額外1100萬美元的補償，在全聯盟中僅有22位球員擁有這樣的條款，包括了柯瑞與湯普森。

事實上，格林早在上個球季開打前，就表態長久留在勇士的決心，還在開季前的媒體日中表示：「我認為我會在這裡待上很長一段時間，所以我不用去考慮一些問題，當對球隊是最好的狀況時，對我來說也會是最好的，這將讓事情自然而然的發生。」

格林勇士湯普森
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