NBA／鄧肯回鍋當助教 柯爾：他只要喝喝茶就好

2019-08-06 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



聖安東尼奧馬刺球團在日前宣佈聘任退役球星「石佛」鄧肯（Tim Duncan）加入助理教練團，不過馬刺總教練波波維奇（Greg Popvich）與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今天也在世界盃美國隊開訓日上接連調侃鄧肯，讓人期待鄧肯「教練」的第一個賽季會有什麼樣的發展。

身為馬刺史上最偉大的球星之一，鄧肯在今年季後確定回鍋效力了19個賽季的馬刺，成為總教練波波維奇教練團成員中的一員，而當時波波維奇就表示，是時候該輪到鄧肯回報他了，「在我作為鄧肯的助手並忠誠的為他服務19年之後，現在該輪到他回報我了，這是一件非常適合的事情。」

不過在今天美國隊的開訓日中，身為總教練的波波維奇在面對媒體提問時，又再一次幽默的調侃昔日子弟兵，「鄧肯其實對於執教一竅不通，我實在不知道為什麼要請他回來。」

過去曾是馬刺教練團成員的現任勇士總教練柯爾更是爆料，鄧肯早在回鍋前就已經對教練團成員表示，自己絕對是唯一一位不會被開除的助理教練，「他早就跟馬刺教練團成員說過，自己永遠都不會被解僱，他一點都不擔心此事。我認為他說的沒錯，波波維奇一定不會開除他的，或許鄧肯什麼也不用做，在場邊喝喝茶就可以了。」

事實上鄧肯球員生涯19年對於馬刺的貢獻是難以量化的，包括兩度拿下NBA年度最有價值球員獎，還幫助馬刺五度封王寫下「奇數年傳奇」，其中前三座冠軍都由他拿下總冠軍賽MVP，確實值得馬刺球團給他一張「永久飯票」。