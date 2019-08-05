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世界盃男籃／送50封邀請才成軍 美男籃總監爭冠靠新秀

2019-08-05 21:31聯合報 記者林宋以情╱即時報導

美國男籃隊今年世界盃徵召受阻，送出超過50封邀請函，拉斯維加斯開訓前一天，15人集訓名單才確定，將在訓練營後選出最終12人。儘管名單少了「大咖」趨於年輕化，美國男籃總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）老神在在，對新秀陣容深具信心。

由於世界盃預計將打到9月15日，距離NBA各隊開訓僅兩周，讓不少大咖球星打退堂鼓，選擇專心備戰新球季。目前15人名單中，僅有羅瑞（Kyle Lowry）、華克（Kemba Walker）、米道頓（Khris Middleton）、洛培茲（Brook Lopez）4人曾入選明星賽。

其中羅瑞雖然已抵達賭城，但日前拇指動刀的他狀況不明，要待與醫生會面才能確定，最快第二階段洛杉磯訓練才能歸隊。

即便星光黯淡，柯蘭吉洛仍堅持不徵召四屆奧運元老安東尼（Carmelo Anthony），尋求三連霸寄託在庫茲瑪（Kyle Kuzma）、泰托姆（Jayson Tatum）、塔克（P.J. Tucker）、米契爾（Donovan Mitchell）、史馬特（Marcus Smart）、楊恩（Thaddeus Young）等組成的新生代陣容。

「老實說我一點也不煩惱。相信我們會從中獲得樂趣。」柯蘭吉洛表示，現在最重要的不是誰該進美國隊，而是誰在陣中，且也代表年輕新秀有更多表現空間，「他們有機會為球隊貢獻，甚至能在世界盃發揮影響力。」

Marcus SmartCarmelo AnthonyThaddeus Young
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