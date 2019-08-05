NBA／如何招募雷納德？ 瑞佛斯：只提兩件事

2019-08-05 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



快艇教頭談當初招募雷納德時，只強調贏球和籃球兩件事。 路透 分享 facebook

球星雷納德（Kawhi Leonard）休季丟出震撼彈加盟快艇隊，與喬治（Paul George）聯手拚冠，如何從湖人與暴龍兩大球團夾殺中出線，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）歸功2000年帶領魔術隊經驗，且自己只強調贏球和籃球兩件事。

「所有人都在關注如何招募，但我不認為雷納德想聽這些。」瑞佛斯接受《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）訪問表示，「我只跟他談贏球和籃球。」

瑞佛斯表示，只要跟雷納德相處過，就可以知道他是個嚴肅的人，但同時瑞佛斯也對於奪冠認真以對，「我們都能感受到彼此對贏球的認真態度，而他也因此感覺到我們的契合。」

2008年冠軍教頭瑞佛斯，同時也歸功快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）研究用心。當時得知雷納德希望和另一名球星聯手，法蘭克旋即提供口袋名單，當時雷納德指著喬治的名字，「就是他了。」才促成兩大球星合作。

瑞佛斯說，法蘭克的用心，如同過去在魔術隊時期，總管蓋布瑞（John Gabriel）如何成功招募聯盟麥葛雷迪（Tracy McGrady）和希爾（Grant Hill），「我也提到魔術隊的經歷，因為我們有過成功經驗，這也是我們今天得以成功的原因。」