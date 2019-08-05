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NBA／太陽補強新風貌 布克：努力承擔領袖責任

2019-08-05 12:14聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

太陽補強後大不同，主力布克表示會努力承擔起領袖責任，與隊友一起帶領太陽打出新氣象...
太陽補強後大不同，主力布克表示會努力承擔起領袖責任，與隊友一起帶領太陽打出新氣象。 歐新社
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近年進入重建期的太陽隊，連兩季都在西區戰場敬陪末座，不過太陽在今年夏天簽下盧比歐（Ricky Rubio）、續約烏布瑞（Kelly Oubre, Jr.），為新球季進行補強，陣中得分主力布克（Devin Booker）近日出席兒童籃球訓練營時談到下一季直呼非常興奮，自己也會努力承擔起領袖責任，與隊友一起帶領太陽打出新氣象。

邁入第二屆的「Devin Booker ProCamp」日前展開，身為主角的布克也當然要現身訓練營，與小球員們分享自己的籃球經，並指導他們籃球技巧，談到舉辦訓練營的本意，布克表示，「我還記得自己在這個年紀的時候，你正在學習打球，同時也是快樂的享受這項運動。」

而太陽在2018-19年球季只繳出19勝63負的戰績，全聯盟僅優於17勝65負的尼克隊，且太陽連兩季都在西區處於墊底位置，而布克也被問到下個球季太陽是否準備好要贏下更多比賽時，他肯定地說出答案，「是的，每次你這樣問我，我都會這樣回答，我真的相信我們能做得到。」

布克解釋了今年的太陽與往年的不同之處，「我非常興奮，我們擁有出色的教練團，擁有很多在聯盟中征戰多年的球員，簽下盧比歐，續約烏布瑞，得到薩里奇（Dario Saric）和拜恩斯（Aron Baynes），我非常期待和這些人並肩作戰。」

布克表示，補強進來的太陽球員擁有豐富的季後賽經驗，他們也知道要達到那樣的高度需要付出些什麼，「我會跟隨他們的指導，同時我也會努力承擔起領袖責任。」

而談到太陽新主帥威廉斯（Monty Williams），布克透露兩人有過幾次晚餐約會，在吃飯過程中兩人談到了球隊前進的規劃，「他會向你開誠布公，向你闡述他真正想要表達的意思，這真的非常重要。」

Devin Booker尼克
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