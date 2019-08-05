NBA／沃爾早知KD跟腱受傷 相信他能痊癒回歸

2019-08-05 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



當杜蘭特在與火箭隊系列戰中受傷時，沃爾就知道他是阿基里斯腱受傷。 路透 分享 facebook

杜蘭特（Kevin Durant）在總冠軍賽第五戰復出卻又弄傷阿基里斯腱，導致下一季恐要缺席，在養傷期間滑倒導致阿基里斯腱斷裂的巫師主控沃爾（John Wall）表示，當杜蘭特在與火箭隊系列戰中受傷時，就知道他是阿基里斯腱受傷。

5月8日勇士與火箭隊進行西區季後賽次輪第五戰，在第三節2分11秒一次底線跳投後，落地時並未與防守球員有所接觸，且自己也未有踩不穩狀況，但卻明顯有傷勢出現，移動時一跛一跛，退場接受治療，之後勇士公布其傷勢，說杜蘭特是右小腿拉傷。

沃爾說：「我不想討倫其他球隊的隊醫，但是觀察一下杜蘭特在總冠軍賽第五戰前，如果你看到他冰敷的位置，或是他受傷的時候，就知道他的跟腱有些不適。我知道小腿拉傷是怎麼樣的，也知道跟腱受傷是什麼情況。」

沃爾表示，當初看到杜蘭特受傷的影片，就能夠判斷出他是阿基里斯腱受傷，「我有一個隊友邁克（Sheldon Mac）也曾以同樣的方式傷過他的阿基里斯腱，當杜蘭特做出同樣動作時，我就知道那是什麼了。」

而同樣都在為阿基里斯腱受傷進行復健的沃爾也與杜蘭特有過聯繫，並相信最終杜蘭特會痊癒，「我一直和杜蘭特交流，我們是很好的朋友，他恢復的很棒，對復原過程很有耐心。具體情況我不知道，但我只希望他一切順利，不管他是否阿基里斯腱受傷，這都不會影響到他，因為他總是可以隨心所欲的得分。」