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世界盃男籃／美國更新15人大名單 12人名單17日公布

2019-08-05 09:16聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

隨著多位球員陸續退出今年世界盃，美國男籃今天公布了15人訓練營名單及14人靶子隊名單，美國時間5日將在拉斯維加斯展開為期四天的訓練，最終出征世界盃的12人名單則會在17日公布。

今年美國男籃在世界盃徵召路並不順利，在戴維斯（Anthony Davis）、哈登（James Harden）等人陸續退出國家隊後，美國男籃作出調整，繼日前公布17人大名單後，今天再調整為15人名單，同時也公布14個把子隊名單。

15人大名單有：阿德巴約（Bam Adebayo）、巴恩斯（Harrison Barnes）、布朗（Jaylen Brown）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、洛培茲（Brook Lopez）、羅瑞（Kyle Lowry）、米道頓（Khris Middleton）、米契爾（Donovan Mitchell）、普拉里（Mason Plumlee）、史馬特（Marcus Smart）、泰托姆（Jayson Tatum）、塔克（P.J. Tucker）、透納（Myles Turner）、華克（Kemba Walker）及楊恩（Thaddeus Young）。

另外14人靶子隊成為則是：艾倫（Jarrett Allen）、巴格利（Marvin Bagley III）、布里吉斯（Mikal Bridges）、布朗森（Jalen Brunson）、柯林斯（John Collins）、康納頓（Pat Connaughton）、克雷格（Torrey Craig）、福克斯（DeAaron Fox）、哈里斯（Joe Harris）、艾薩克（Jonathan Isaac）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）、羅賓森（Mitchell Robinson）、懷特（Derrick White）與楊恩（Trae Young）。

美國男籃將在當地時間5日於內華達大學拉斯維加斯分校舉行為期四天的訓練，並在9日進行一場隊內熱身賽，拉斯維加斯的訓練營結束後，美國男籃短暫休息後，13日起在洛杉磯再訓練三天，16日在與西班牙進行一場熱身賽。

至於最終12人名單，將會在美國時間17日公布；此次尋求世界盃三連霸的美國與日本、土耳其、捷克同在E組，主帥由波波維奇（Gregg Popovich）擔任，柯爾（Steve Kerr）、皮爾斯（Lloyd Pierce）及萊特（Jay Wright）擔任其助教。

楊恩Marcus Smart
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