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羅賓森vs.尤英 誰是更強大的中鋒？

2019-08-05 07:00特約記者李亦伸

美國Yahoo體育正在為80-90年代兩大傳奇長人羅賓森(David Robinson)vs.尤英(Patrick Ewing)誰是更強大中鋒進行辯論、分析。

從奪冠紀錄和生涯成就看，羅賓森手上有兩枚總冠軍戒指，尤英是零，羅賓森完勝，羅賓森在1999年成功交棒給鄧肯(Tim Duncan)，羅賓森不計身分、資歷和角色，成就馬刺團隊、成就鄧肯的氣度，備受讚揚。

從籃球角度看，兩人防守一流，團隊意識一流，都有禁區擎天一柱能力，都是有速度、有投籃能力又能打內線的中鋒，不但適合打傳統籃球，即使在當代「五小」或「一大四小」潮流中，羅賓森和尤英的速度、技巧和功能性，都能融入現代籃球速度+投籃+反擊趨勢。

尤英(右)與羅賓森(左)在90年代都是叱咤一時的強力中鋒，當時另與歐尼爾、歐拉朱...
尤英(右)與羅賓森(左)在90年代都是叱咤一時的強力中鋒，當時另與歐尼爾、歐拉朱旺合稱四大中鋒。 1997-1998 Flair Showcase 球員卡
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除了總冠軍數量不同，羅賓森和尤英的能力和作用、成就還真的難分軒輊，在歷史10大中鋒排名裡，這兩名傳奇中鋒也都能排進史上前10。

80年代NBA，其實尤英的出現有革命性角色和不同定位，對籃球、戰術、中鋒定義有很大影響，這一點尤英的作用和改變籃球、戰術角色，比羅賓森更出色。

尤英是一名防守能力一流，同時具備優良手感和跳投能力長人，他不僅能背框、面框攻擊，中、遠距離投籃更是出色，尤英不只在高位和兩翼底角都能投籃，穩定命中，拉開空間，更特別的是遠距離跳投。80、90年代NBA並不流行三分球，否則尤英的投籃能力會讓對手頭很大。

一大四小隊型布陣，尤英首開80年代先河，他讓紐約尼克的打法、戰術、用人更多變化，尼克可以擺上一大四小，大打小球和速度反擊，尤英的速度完全跟得上，他的投籃和處理球能力也是一流，防守能力更是球隊絕對依靠。用現代NBA打法和球風來看，尤英是那種可以拉開空間的長人，但也是防守籃球核心，更是禁區、高位、低位牽制重點。

尤英(右)生涯17個球季總得分24815分、11607籃板，場均21.0分、9....
尤英(右)生涯17個球季總得分24815分、11607籃板，場均21.0分、9.8籃板、1.0抄截、2.4阻攻，投籃命中率高達.504，他在2008年入選籃球名人堂。 歐新社資料照片
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羅賓森1987年進入NBA，但1989年服完兩年兵役後才加入NBA，羅賓森的投籃不如尤英，但他的防守、策應、籃板球和禁區辛宰力，一點都不遜色，羅賓森的速度和反擊，同樣改變傳統中鋒和籃球定義。速度，已經是中鋒、長人不可或缺的基本天賦，尤英和羅賓森在80年代NBA為籃球和聯盟帶來的衝擊和革命，歷史地位難分高下。

現代NBA長人中，已經沒有尤英和羅賓森這種全能優質長人，防守一流，能裡能外，投籃出色，更重要的是他們可以做為建隊核心。NBA過去10-15年流行的就是拉開空間長人，他們有速度、會投籃，但防守、籃板、禁區統治力都不及尤英和羅賓森，只是功能性球員，也都不能做為攻防建隊核心。

羅賓森(右)生涯14個球季全待在馬刺，總得分20790分、10497籃板，場均2...
羅賓森(右)生涯14個球季全待在馬刺，總得分20790分、10497籃板，場均21.1分、10.6籃板、1.4抄截、3.0阻攻，投籃命中率高達.518，在2009年跟喬丹(左)一起入選籃球名人堂。 歐新社資料照片
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尤英和羅賓森30年前的存在和全能球風，同時具備優質速度，不但跟得上籃球速度、小球趨勢，更具備一流防守能力，他們的成就和能力、紀錄相當。羅賓森贏在隊友和體系，因為他有一個超級隊友鄧肯，尤英如果擁有一名鄧肯這樣的隊友和核心球星協助，相信他的生涯、奪冠紀錄絕不僅於此。這是羅賓森的運氣。

NBA史上尤英的分量和地位就是不如羅賓森，兩個人的差距就在兩座總冠軍，這是尤英始終無法在排名、能力、形象上超越羅賓森的關鍵。

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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