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NBA／耶誕大戰又見詹皇 僅次布萊恩史上第二

2019-08-04 18:00台灣醒報 台北報導

詹姆斯今年將第14度參與聖誕節大戰，僅次於布萊恩排史上第2多。 歐新社
詹姆斯今年將第14度參與聖誕節大戰，僅次於布萊恩排史上第2多。 歐新社
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NBA新球季聖誕節賽程出爐，詹姆斯將再次登上聖誕大戰的舞台！權威記者沃神公佈NBA新球季聖誕節當天的對戰組合，其中以「洛杉磯內戰」湖人隊對快艇隊最受矚目，而湖人隊球星詹姆斯若無意外也會參與當天的賽事，第14度的登場將是史上第二多的紀錄，僅次於布萊恩。

率隊出征洛城內戰

根據《華盛頓郵報》報導，權威記者沃神3日公布了今年球季NBA聖誕節當天的賽程，其中包括詹姆斯所屬的洛杉磯湖人隊，若詹姆斯於當天出賽，這將是他第14度參與聖誕大戰，超越歐尼爾、韋德、孟洛、謝伊斯等4名球星，成為史上登場次數第二多的球員，僅次於湖人隊傳奇球星布萊恩的16次。

詹姆斯自從2003年加入聯盟後，始終是聯盟力捧的指標性球星，也是討論度最高的球員之一，自從2007年開始，他不曾在聖誕節大戰缺席過。此外，新賽季湖人隊更是透過交易補進了新生代球星戴維斯，而同城的快艇隊則在季外得到了頂尖前鋒雷納德與喬治，同樣在季外大肆補強的兩支洛城球隊對戰，話題性不在話下。

根據《ESPN》的評論，雖然僅僅一場比賽不會直接決定哪隊是洛杉磯的王者，但還是趣味性十足。

聖誕節賽程亮點

一直以來，NBA在聖誕節當天都會根據每年的討論度，排出最具話題性的對戰組合，其中不泛世仇球隊對決或是指標性球星的對陣，每年的賽事都受到球迷的殷切期盼。

今年聖誕節的五場賽事分別為湖人對快艇、勇士對火箭、七六人對公鹿、暴龍對塞爾提克、以及金塊對鵜鶘。除了洛城內戰，其餘重要看點還有勇士隊柯瑞與火箭隊哈登和衛斯特布魯克的前MVP對決、公鹿隊「字母哥」安戴托昆波率隊對決東區強權七六人隊、以及鵜鶘隊新科狀元威廉森的首次聖誕節出場等。

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