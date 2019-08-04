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NBA／藍道也退出美國隊 波提斯：該邀請拉文

2019-08-04 16:08聯合報 記者曾思儒╱即時報導

公牛隊拉文。 歐新社
公牛隊拉文。 歐新社
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男籃世界盃倒數計時，美國隊徵召球員卻一波三折，頂尖球星紛紛退出外，今天又傳出藍道（Julius Randle）因家庭因素退出訓練營，「局外人」波提斯（Bobby Portis）特別在推特上發聲，希望前隊友拉文（Zach LaVine）能獲得訓練營邀請。

波提斯今年夏天加入尼克隊，但他從2015年選秀會被公牛隊挑中後，一直為芝加哥效力，儘管轉戰「大蘋果」，也沒忘了前隊友。

他在推特上轉發藍道退出訓練營的新聞，自己下的註解是「什麼時候要邀請拉文呢」，這個疑問可能也是許多公牛球迷的問題。

拉文是NBA兩屆灌籃大賽冠軍，上季繳出23.7分、4.7籃板和4.5助攻成績單。

藍道退出前，包括從鵜鶘隊被交易到湖人隊的戴維斯（Anthony Davis）、火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）和拓荒者後場「雙槍」麥凱倫（CJ McCollum）及里拉德（Damian Lillard）等，都宣布不參與今年在大陸舉行的世界盃。

目前訓練營15名成員包括米道頓（Khris Middleton）、華克（Kemba Walker）、羅瑞（Kyle Lowry）、泰托姆（Jayson Tatum）、米契爾（Donovan Mitchell）、洛培茲（Brook Lopez）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、塔克（P.J. Tucker）、巴恩斯（Harrison Barnes）、透納（Myles Turner）、史馬特（Marcus Smart）、布朗（Jaylen Brown）、普拉里（Mason Plumlee）、楊恩（Thaddeus Young）、阿德巴約（Bam Adebayo），最終將選出12人出征世界盃。

家庭因素考量 藍道退出美國男籃訓練營

【NBA台灣／udn記者蔡佳霖／綜合外電報導】

在多位球星先後宣佈退出美國男籃世界盃訓練營後，今夏轉戰紐約的藍道（Julius Randle）也傳出因家庭因素退出訓練營。另一方面，靶子隊成員中也有變動，射手沙米特（Landry Shamet）退出，改由金塊隊替補後衛克雷格（Torrey Craig）頂替。

先前退出的球員包括戴維斯（Anthony Davis）、哈登（James Harden）、麥凱倫（CJ McCollum）、葛登（Eric Gordon）、比爾（Bradley Beal）、哈里斯（Tobias Harris）、里拉德（Damian Lillard）、勒夫（Kevin Love）、米爾賽普（Paul Millsap）、佐蒙德（Andre Drummond）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）等

目前訓練營成員名單是15位，分別是米道頓（Khris Middleton）、華克（Kemba Walker）、羅瑞（Kyle Lowry）、泰托姆（Jayson Tatum）、米契爾（Donovan Mitchell）、洛培茲（Brook Lopez）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、塔克（P.J. Tucker）、巴恩斯（Harrison Barnes）、透納（Myles Turner）、史馬特（Marcus Smart）、布朗（Jaylen Brown）、普拉里（Mason Plumlee）、楊恩（Thaddeus Young）、阿德巴約（Bam Adebayo）。

而靶子隊成員則有楊恩（Trae Young）、柯林斯（John Collins）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）、福克斯（De'Aaron Fox）、艾倫（Jarrett Allen）、巴格利（Marvin Bagley III）、布里吉斯（Mikal Bridges）、布朗森（Jalen Brunson）、康納頓（Pat Connaughton）、哈里斯（Joe Harris）、艾薩克（Jonathan Isaac）、羅賓森（Mitchell Robinson）、懷特（Derrick White）、克雷格。

公牛Marcus SmartThaddeus Young
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