NBA／史上最爛約頂薪合約？ 沃爾：我掙得的

2019-08-04 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



沃爾回頭看這些年所做的努力，他認為自己值得這份頂薪合約。 歐新社 分享 facebook

「我值得這份薪水嗎？」巫師主控沃爾（John Wall）去年左腳跟腱斷裂，遭外界批評三年前所簽下的4年1億7千萬美元頂薪合約是史上最爛約。他坦言自己也曾經懷疑過，但回頭看這些年所做的努力，他認為自己值得這份合約。

沃爾2017年和球隊簽下史上第四高頂薪合約，但去年球季命運跟他開了個玩笑，左腳才剛動完刀的他又不慎滑倒，導致更嚴重的跟腱斷裂，原本只需休養數周的傷勢，瞬間拉長為2019-2020球季報銷，「薪水小偷」稱號隨之而來。

近日他接受《NBC Sports》記者米勒（Chris Miller）訪問，坦言曾經自問，「難道這真的是史上最爛約？那是我的最低潮，我自問配得這份薪水嗎？我是靠自己掙得的嗎？」

沃爾說，「但當我回頭看看這些年我所經歷的一切，我告訴自己是的。我值得這一切，這是我掙來的，從來不是單方面給予。」

四度獲選明星賽，沃爾生涯場均23.1分、10.7助攻、2抄截，還在復健中的沃爾，選擇將外界的酸言酸語當作動力，「盡管說我的合約是史上最爛約吧，這是我所需要的。當有人質疑我，我從不會有所回應，因為當我回到場上，我會用表現證明一切。」