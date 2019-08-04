NBA／復原進度良好 沃爾：朝著正確方向發展

2019-08-04 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



巫師沃爾談到自己傷勢復原情況，雖未給予明確答案，但他表示自己感覺很好。 歐新社 分享 facebook

因左腳跟腱受傷正在積極復健的巫師隊明星後衛沃爾（John Wall），近日出席他的基金會所舉辦的「第六屆Annual Back to School Backpack Giveaway」活動，談到自己傷勢復原情況，雖未給予明確答案，但他表示自己感覺很好，且正朝著正確的方向發展。

這次回饋校園活動，沃爾的基金會為年齡從幼稚園到12年級不等、超過500名孩子提供了書包，書包內還裝滿了鉛筆、筆記本、文件夾之類的學習用品，幫助孩子在學習時有更好的設備。

談到舉辦此活動的原因，沃爾說：「我很幸運能有機會在最高殿堂參與我喜歡的比賽，但更重要的還是要回饋社會，我想盡可能的回饋社會。」

沃爾在今年初因為在家滑倒，導致阿基里斯腱斷裂，需要休養一年左右的時間，也尚未確定歸隊時間，雖然自己不願意錯過整個2019-20年球季，但他仍會聽從球隊及醫生的意見，不會試圖自作主張倉促復出。

至於傷勢復原進度，沃爾坦言不知道恢復到哪個階段，但自己的身體感覺很好，他透露除了可以進行慢跑、重訓外，也可以在球場上做籃球訓練，「我不想對你們說謊，我確實不知道自己恢復到哪個階段，但我知道我正在不斷進步，正朝著應該的方向發展，我不會倉促復出。」