親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

獨／統統破格！擊斃要犯陳宏宗 4勇警獲警政署核定陞職

硬漢玻璃心！巨石強森台上激戰台下宮鬥 互毆還有評分表

運動筆記【新聞】跑在西濱快速道路上賞夕陽 一輩子只有一次機會【New Balance 人物#3】「今天上班、明天下班」用心享受跑步日常—甜美素人跑者美美
健行筆記苗栗獅潭生態小旅行富貴角燈塔步道
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

NBA／復原進度良好 沃爾：朝著正確方向發展

2019-08-04 10:07聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

巫師沃爾談到自己傷勢復原情況，雖未給予明確答案，但他表示自己感覺很好。 歐新社
巫師沃爾談到自己傷勢復原情況，雖未給予明確答案，但他表示自己感覺很好。 歐新社
分享

因左腳跟腱受傷正在積極復健的巫師隊明星後衛沃爾John Wall），近日出席他的基金會所舉辦的「第六屆Annual Back to School Backpack Giveaway」活動，談到自己傷勢復原情況，雖未給予明確答案，但他表示自己感覺很好，且正朝著正確的方向發展。

這次回饋校園活動，沃爾的基金會為年齡從幼稚園到12年級不等、超過500名孩子提供了書包，書包內還裝滿了鉛筆、筆記本、文件夾之類的學習用品，幫助孩子在學習時有更好的設備。

談到舉辦此活動的原因，沃爾說：「我很幸運能有機會在最高殿堂參與我喜歡的比賽，但更重要的還是要回饋社會，我想盡可能的回饋社會。」

沃爾在今年初因為在家滑倒，導致阿基里斯腱斷裂，需要休養一年左右的時間，也尚未確定歸隊時間，雖然自己不願意錯過整個2019-20年球季，但他仍會聽從球隊及醫生的意見，不會試圖自作主張倉促復出。

至於傷勢復原進度，沃爾坦言不知道恢復到哪個階段，但自己的身體感覺很好，他透露除了可以進行慢跑、重訓外，也可以在球場上做籃球訓練，「我不想對你們說謊，我確實不知道自己恢復到哪個階段，但我知道我正在不斷進步，正朝著應該的方向發展，我不會倉促復出。」

沃爾John Wall巫師
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

大金錢時代來臨 今夏頂薪簽約各自暗藏玄機

2019-08-04 11:15

NBA／4年1億美元合約 勇士提前「鎖」格林

2019-08-04 08:20

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-31 11:25

NBA／以勇士之名命名 大通中心新址「勇士路1號」

2019-08-04 11:25

NBA／盼受國家隊洗禮 庫茲瑪：很多人因此變好

2019-08-03 16:51

NBA／與安東尼對練 庫茲瑪：能和他同隊很棒

2019-08-03 15:55

NBA／安東尼積極找球隊 坦承曾接觸洛城雙雄

2019-08-03 12:12

NBA／改為飛人家族代言結緣 泰托姆自認招攬華克有功

2019-08-03 11:46

NBA／傷勢未打擊信心 湯普森：想打到40歲

2019-08-03 11:33

NBA／柯林斯自主訓練受傷 拓荒者預期訓練營回歸

2019-08-03 11:07

NBA／八卦媒體跟拍杜蘭特 行走已不需拐杖輔助

2019-08-03 10:52

NBA／洛城內戰受矚目 庫茲瑪：絕對會很精彩

2019-08-03 10:50

NBA／新賽季部份賽程外流 出走球星作客老東家受矚

2019-08-03 10:40

NBA／洛城雙雄內戰 下季耶誕大戰組合曝光

2019-08-03 10:40

NBA／遭誤解 騎士前總管澄清與詹皇共事痛苦說

2019-08-03 09:44

NBA／憶遭火箭釋出過程 安東尼：我很驚訝

2019-08-03 09:08

席亞康接棒北境之王 暴龍新球季還是一尾活龍

2019-08-02 07:00

賺錢快、花錢更快 球員一退休就容易破產

2019-08-01 07:00

新賽季大爆發球星 柯瑞、保羅、泰托姆排名前三

2019-07-31 07:00

鞠躬盡瘁11年 衛少把愛留給奧克拉荷馬

2019-07-30 07:00

核彈級後場搭檔 火箭下季能否西區突圍？

2019-07-27 13:30

魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00

保羅仍是一張王牌 雷霆有望迎接「新生」

2019-07-25 07:00

哈登歐洲步、柯瑞大號3分 小孩應該提早學嗎？

2019-07-24 07:00

勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

2019-07-23 07:00

貴為選秀大年狀元 維金斯竟成甩不掉的燙手山芋

2019-07-19 07:00

史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00

失之東隅收之桑榆 湖人B計劃漂亮操盤

2019-07-17 07:00

蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

2019-07-17 07:00

「雷霆四少」全面瓦解 重建計畫從選秀權開始

2019-07-16 15:44

快艇是今夏最大贏家 但拚冠還需要很多運氣

2019-07-15 07:00

顛覆以往組團操作 「雷納德爭奪戰」的真正意義

2019-07-14 07:00

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

追不上西區軍備競賽 金塊就此掉出前八？

2019-07-11 07:00

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

「尼」的酒館被「網」打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

自由市場補強到位 國王陣容完整充滿希望

2019-07-05 07:00
看更多

熱門文章

U12世界盃少棒賽 複賽與排名賽戰績排名

2019-08-03 21:00

含勇士與海外 美媒列林書豪5大潛在選項

2019-08-03 17:36

NBA／4年1億美元合約 勇士提前「鎖」格林

2019-08-04 08:20

NBA／安東尼積極找球隊 坦承曾接觸洛城雙雄

2019-08-03 12:12

世界盃男籃／冠軍誰屬難預料 盧比歐：就像看電影

2019-08-03 18:00

U12世界盃／南韓遇賽程爭議 領隊：應有更好安排

2019-08-03 15:30

NBA／與安東尼對練 庫茲瑪：能和他同隊很棒

2019-08-03 15:55

U12世界盃／日本擊敗南韓 攜手中華隊進冠軍戰

2019-08-03 14:50

NBA／改為飛人家族代言結緣 泰托姆自認招攬華克有功

2019-08-03 11:46

中職／葉家淇飆157公里 平本土投手最快紀錄

2019-08-03 21:39

U12世界盃／冠軍再逢日本 中華隊教頭：絕對有信心

2019-08-03 18:23

泰國羽賽／周天成退李梓嘉 周日挑戰本季第二冠

2019-08-03 20:22

U12世界盃／冠軍戰再遇中華隊 日教頭：第二次要贏很難

2019-08-03 19:37

U12世界盃／郭宸安三分砲逆轉委國 將對日搶冠

2019-08-03 22:30

MLB／貝林格寫道奇最速百轟 LA雙雄同日追平全壘打王

2019-08-03 12:09

MLB／菊池挨4轟只撐4局 太空人5到9棒都開砲

2019-08-03 11:35

網球／澳網封后遇瓶頸 大坂直美：打球不再有趣

2019-08-03 19:00

NBA／盼受國家隊洗禮 庫茲瑪：很多人因此變好

2019-08-03 16:51

U12世界盃／愛子郭宸安逆轉轟 郭勇志現場見證

2019-08-04 00:01

中職／味全再簽一野三投 達創隊28人門檻

2019-08-03 12:23

泰國羽賽／香港一哥挺進決賽 將與周天成爭冠

2019-08-03 21:55

MLB／勒梅休兩轟打爆紅襪塞爾 杰曼第14勝入袋

2019-08-04 08:27

中職／詹子賢改寫個人單季最多轟 兄弟對獅5連勝

2019-08-03 20:44

U12世界盃／封王就差一步 中華盼復仇日本

2019-08-04 09:22

U12世界盃／中華打擊比較好 教頭有信心

2019-08-04 00:03

泰國羽賽／拍落對手 周天成爭本季第二冠

2019-08-03 23:54

小馬聯盟／中華隊拚連兩年「三冠王」 少棒先開胡

2019-08-03 16:43

中職／林泓育成新「萬磁王」：紀錄一定是我的

2019-08-03 21:17

中職／詹子賢第18轟 兄弟中止3連敗

2019-08-03 23:40

全運會桌球資格賽開打 世界排名13林昀儒搶會內賽門票

2019-08-03 16:18

中職／代掌兵符2連勝 郭建霖：洪總真的不簡單

2019-08-03 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top