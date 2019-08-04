NBA／4年1億美元合約 勇士提前「鎖」格林

2019-08-04 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



格林與勇士簽下一紙四年約一億美元（約台幣31億元）的延長合約，代表勇士保住三巨頭核心。 美聯社 分享 facebook

根據NBA權威記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，曾拿下最佳防守球員且幫助勇士隊奪下三座總冠軍的格林（Draymond Green），與勇士簽下一紙四年約一億美元（約台幣31億元）的延長合約。

勇士上季尋求三連霸失利，季末還面臨主力球星杜蘭特（Kevin Durant）出走，湯普森（Klay Thompson）也因傷需要休養大半年，但他們從籃網隊挖來明星控衛羅素（DAngelo Russell），與柯瑞（Stephen Curry）攜手。

勇士先在之前成功以五年一億九千萬美元續約湯普森，保住「浪花兄弟」組合，「沃神」又再報導勇士成功留下格林這名核心球員。

根據沃納羅斯基報導指出，這紙合約從2020-21年球季開始，也代表格林目前跟勇士之間保有五年一億1800萬美元合約，而在這分延長合約中，格林每年可領到2220萬美元、2400萬美元、2580萬美元與2760萬美元的年薪。

29歲格林當初在2012年的選秀會第二輪第35順位才被勇士選中，不過他加入NBA後就逐漸展現禁區悍將本領，連續五季被選進年度防守第一隊獲第二隊，也曾在2017年摘下最佳防守球員獎項，助勇士連五季闖進季後賽且奪下三座總冠軍。