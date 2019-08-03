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NBA／盼受國家隊洗禮 庫茲瑪：很多人因此變好

2019-08-03 16:51聯合報 記者劉肇育╱即時報導

庫茲瑪。 路透
庫茲瑪。 路透
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在眾家球星接連退出世界盃美國隊名單後，讓洛杉磯湖人隊小將庫茲瑪（Kyle Kuzma）將有很大的機率在月底披上美國隊戰袍出征世界盃，他在今天表示，自己從以前就並非鎂光燈下的球員，能有代表國家出賽的機會讓他感到相當榮耀，並強調將會全力爭取進入最終名單。

美國隊今年夏天在為世界盃組訓的過程中遭遇不小的打擊，包括聯盟一線球星戴維斯（Anthony Davis）、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）等人陸續宣布退出，就連幾名功能性球員也都以各種原因為由推辭，讓今年的美國隊幾乎已與「夢幻」扯不上邊。

不過在聯盟大咖球星相繼退出後，也讓年輕世代把握住機會，其中湖人二年級前鋒庫茲瑪就強調，不會放過這次代表國家出賽的機會，「我不會把代表國家出賽視為理所當然，我不是那種頂級高中生，也沒有入選過全美陣容，而是靠努力爭取才有這樣的機會。」

庫茲瑪指出，過去就曾聽過不少球員在經過美國隊洗禮後表現變得更加沉穩的故事，這也讓他對於參加今年世界盃抱持著高度期待，「很多人在打完美國隊後，創造了生涯最佳賽季，希望我也能夠做到這樣。」

勇士隊射手湯普森（Klay THompson）也相當看好庫茲瑪代表國家隊出賽，「為美國隊效力對他會有很大的幫助，因為我當年就是如此，那可以稱為我生涯的轉折點。」

庫茲瑪湖人勇士
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