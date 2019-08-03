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NBA／與安東尼對練 庫茲瑪：能和他同隊很棒

2019-08-03 15:55聯合報 記者林宋以情╱即時報導

庫茲瑪(左)與安東尼。 美聯社
庫茲瑪(左)與安東尼。 美聯社
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甜瓜安東尼（Carmelo Anthony）下季情歸何處未定，想跟他當隊友的大有人在；近日與他一同訓練的湖人隊前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）就表示，當然很希望和「甜瓜」在洛杉磯碰頭，但決定並非操之在己。

與詹姆斯（ LeBron James）、戴維斯（ Anthony Davis）兩大球星同隊，庫茲瑪投入世界盃美國隊訓練前夕，近日向10屆明星賽成員、為美國隊3度奪金的「甜瓜」討教。

「能與他共事非常棒。」庫茲瑪表示，安東尼是史上最傑出、且是最強的得分好手之一，「能向他討教學習，勢必會對我新球季幫助很大。」

還在等待下家的安東尼，近日坦言深陷無助低潮，並透露想繼續拚戰意願，自己也知道自己還能打，同時間也和各隊積極接觸，其中包括湖人隊。

「甜瓜比聯盟一半的人都強。」庫茲瑪為安東尼抱不平，「能在洛杉磯與他碰頭當然很棒，但決定權並不在我。總管佩林卡（Rob Pelinka）會做他認為對球隊最好決定。」

談到即將代表美國隊出征9月世界盃，庫茲瑪顯得迫不及待，表示自己努力就是為了這一刻，也是自己憑實力爭取的，「我也聽過許多人說，打過美國隊後將為他們往後的生涯增添信心，希望我也能有所成長。」

庫茲瑪甜瓜安東尼
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