NBA／洛城內戰受矚目 庫茲瑪：絕對會很精彩

2019-08-03 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯(中)。 路透 分享 facebook 洛杉磯湖人前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）休季期仍不鬆懈，努力加強自身不足之處好面對新球季的來臨，而在快艇隊迎來雷納德（Kawhi Leonard）及喬治（Paul George）後，「洛城內戰」也受到外界矚目，庫茲瑪說：「我們兩隊之間的對決絕對會很精彩。」

今年夏天湖人陸續簽下多名球員，其中包含戴維斯（Anthony Davis）、格林（Danny Green）、卡珍斯（DeMarcus Cousins）、朗多（Rajon Rondo）、麥基（JaVale McGee）等人，不過在戴維斯交易案中，也送出了鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）及選秀權。

身為NBA三年級生的庫茲瑪認為，對年輕球員來說，面臨交易傳言都很新鮮，但情緒也容易受到影響，庫茲瑪坦言交易傳言出現後幾天，球隊士氣顯得低落，「我認為那是我職業生涯的關鍵點，我從中學到很多，對我來說，來到洛杉磯、來到湖人，這個鎂光燈聚集的地方，必須學會平靜面對一切，不受任何事情動搖。」

今年夏天庫茲瑪也針對自己的投籃加強訓練，讓自己在新球季擁有更多進攻招式，至於看到湖人網羅雷納德失利，與喬治攜手前往快艇，庫茲瑪說：「這很令人激動，今年將會是最有看頭的一年，比賽將更具競爭性，我們兩隊之間的對決絕對會很精彩。」