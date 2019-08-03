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NBA／遭誤解 騎士前總管澄清與詹皇共事痛苦說

2019-08-03 09:44聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

騎士前總管葛里芬。 美聯社
騎士前總管葛里芬。 美聯社
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前騎士隊總管、現任鵜鶘隊籃球運營執行副總裁葛里芬（David Griffin），日前接受《運動畫刊》專訪時一席「當年與詹姆斯（LeBron James）共事壓力很大，非常痛苦」的話引發熱議，今天他在《The Jump》節目上澄清這段採訪言論，所謂的「痛苦說」是指自己無法應對媒體的關注度，而非指和詹姆斯共事感到痛苦。

2日刊登的專題中寫道，葛里芬爆料自己當時內心感受其實很悲慘，意有所指地批評詹姆斯（LeBron James），「當2016年我們拿下總冠軍那一刻，我就知道我該離開了，不管給我多少錢，我都不會留下來。」同時內文中也寫道，葛里芬雖與詹姆斯交情不錯，但圍繞著「詹皇」打造爭冠陣容，讓球團感受到巨大壓力。

今天葛里芬特地上節目澄清這篇關於詹姆斯及騎士的訪談，他坦言自己在之前專訪中陳述的很不到位，導致後來的報導與自己所言有所出入，「那篇文章的背景主要圍繞在當時騎士隊的噪音，及媒體對所有事情的刻畫。」

葛里芬說：「當時我們所做的一切都要遭受到審視，而我說到自己感覺很不舒服或是痛苦，原因在於我無法應對那種媒體專注度，而不在於那個男人本身。一切都歸咎於這是一支由詹姆斯領導的球隊所出現的事情，但完全不是說我對和詹姆斯共事感到痛苦，至今我們都擁有非常良好的關係。」

葛里芬補充說，這篇報導主題本應該是關於鵜鶘，但一開始就被理解錯誤，報導重點應是講述如何從過往失誤中吸取教訓，將經驗運用在建立現在的鵜鶘大家庭，「作者從我們球隊內許多人蒐集到關於球隊和未來展望的大量訊息，所以我很失望現在新聞主題變成我，以及我那些被斷章取義的聳動言論。」

詹姆斯葛里芬鵜鶘
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