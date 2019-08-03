NBA／憶遭火箭釋出過程 安東尼：我很驚訝

2019-08-03 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



安東尼訝異自己被火箭釋出。 美聯社 分享 facebook 曾是聯盟頂尖好手，35歲安東尼（Carmelo Anthony）至今在自由市場卻乏人問津，近日作客《First Take》節目時，「甜瓜」談到自己當初遭到火箭隊交易一事直言驚訝，而這番言論一出，轉任球評的退役球員柏金斯（Kendrick Perkins）也為安東尼抱不平，直言火箭總管莫雷（Daryl Morey））「謀殺」了安東尼的職業生涯。

上個賽季安東尼只打了十場比賽就遭火箭交易，隨後在今年2月遭到公牛釋出，成為自由球員至今，沒能找到新東家。

回憶當初遭火箭交易，安東尼坦言很驚訝，「加盟火箭後，我覺得所有的一切都很棒，做了所有必須做的事，從未缺席過訓練，表現得非常專業，我也曾主動詢問關於我怎樣更好的幫助球隊，有什麼需要我做、去改的，但莫雷不願跟我討論這些，直接在十場比賽後讓我離隊。」

安東尼在2018年11月8日對上雷霆的比賽中打出11投僅1中的表現後就遭到火箭釋出，他還原當時的情況說：「當時我已經抵達聖安東尼奧，已經為比賽作好準備，那天晚上我們應該進行一次對話，但是莫雷進來對我說，『球隊不再需要你的幫助了，你是時候離開了，現在你對球隊起不了作用，我們覺得你需要搞清楚一些事情。』。」

「莫雷告訴我，我無法進入輪替陣容，我那時已經開始接受我要打替補的事實，這對我來說並不容易，但我接受並在向前看。」安東尼繼續說，「但你告訴我無法進入這支球隊9到10人的輪替陣容，這對我來說不光是關於籃球了。」

雖然現在仍處於無球可打的情況，安東尼仍熱愛籃球這項運動，「我就是單純熱愛比賽而已，為此我願意做所有事，也始終保持著訓練狀態。我還想要打球，想贏下總冠軍，我不介意打替補，如果沒有得到回歸NBA打球的機會，我也會很平靜的面對。」

不過柏金斯卻為安東尼抱不平，他轉發了安東尼談遭火箭釋出的影片，寫下「我希望聯盟裡的年輕球員都看看這個。」並標注要保持清醒且不要相信任何人，之後他再度發文指責莫雷謀殺了安東尼的職業生涯。