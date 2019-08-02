NBA／征戰下季念頭未變 卡特保持耐心尋新東家

2019-08-02 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



卡特耐心尋求新東家。 美聯社 分享 facebook 結束與老鷹隊的一年合約後，42歲「飛人」卡特（Vince Carter）目前仍在尋求下一季落腳處，雖然仍為自由之身，卡特近日受訪時表示，仍未改變下季征戰NBA的想法，自己現在能做的就是等待機會並保持耐心。

1998年投入NBA選秀，卡特在首輪第五順位雀屏中選，隨後展開他長達21年的NBA生涯，目前他與已退休的諾維茨基（Dirk Nowitzki）、派瑞許（Robert Parish）、威利斯（Kevin Willis）和賈奈特（Kevin Garnett）等人並列成為NBA歷史上效力最久的球員，若是下季繼續在NBA飛翔，將獨享此紀錄。

去年八月，卡特與老鷹簽下一紙一年240萬美元的合約，隨著球季結束後，老鷹並未與他續約，而他也持續在自由市場中找尋新東家。

近日卡特接受訪問時談到，至今仍未與任何球隊簽約，但他還是保持著下一季繼續征戰的想法，「還是一樣的，等待合適的機會，就我個人的目標和夢想而言，（想繼續征戰下一季）想法不會改變。」

卡特認為，在尋找球隊的過程中是需要時間，但也希望很快就會有最終結果，「這是一個需要耐心的事，我知道我變得更老了，而球隊則更加年輕，所以你必須要保持耐心，並希望在接下來的日子中能有所收穫。」