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NBA／勇士王朝已結束？湯普森：有些言之過早

2019-08-02 07:39聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

金州勇士上季尋求三連霸失利，期間傷了多員大將，球季結束後還面臨杜蘭特（Kevin Durant）等人出走、湯普森（Klay Thompson）因傷至少需休養半年左右的時間，下季勇士面臨極大挑戰，不過湯普森表示，現在就認定勇士王朝已經結束有些過早。

勇士在上季季後賽面臨傷病挑戰，雖一路過關斬將挺進總冠軍賽，卻在總冠軍賽第5戰先是傷癒復出的杜蘭特再度弄傷阿基里斯腱，第6戰湯普森又遭逢前十字韌帶撕裂嚴重傷勢，最終勇士在系列賽不敵暴龍，季後還面臨陣容大風吹，也讓外界不看好勇士新球季的表現。

目前正在養傷的湯普森做客節目時談到此事，認為這說法有些言之過早，「我認為現在說勇士王朝已經結束有些言之過早，我們仍然擁有兩屆MVP柯瑞（Stephen Curry）和最佳防守球員格林（Draymond Green），羅素（D’Angelo Russell）的加入對我們來說是個不可思議的收穫，我認為他將成長為聯盟的巨星。」

湯普森也對自己的回歸充滿信心，甚至認為重回賽場後，自己的能力會比之前更好，「我認為王朝已經終結的說法有一點無知，因為我覺得我會以更好的狀態回歸。我覺得我回歸之後表現會比之前更好、運動能力更強，看輕勇士將是不智之舉，這就是我要告訴人們的事。」

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