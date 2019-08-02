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席亞康接棒北境之王 暴龍新球季還是一尾活龍

2019-08-02 07:00林文

今年夏天牽動整個聯盟版圖的莫過於，轉隊簽約消息搞翻各家媒體、球隊管理階層的超級球星雷納德(Kawhi Leonard)的團隊。率領暴龍奪下成軍24年來首冠的雷納德最終還是選擇了過水多倫多，只當了一年的北境之王就如謠傳的返回家鄉加洲，並驚人地和喬治(Paul George)組成聯盟最強悍的攻防兩面刃組合。

放眼東區版圖，籃網、七六人都是足以和公鹿抗衡，甚至論星度更勝一籌的頂級強隊。 恰巧都在大西洋組的兩支勁旅，讓失去總冠軍MVP雷納德的暴龍新球季的路更加艱辛。

人各有志，暴龍開出高價仍留不住雷納德，雖然可惜，但也不至於立刻就變成連季後賽都打...
人各有志，暴龍開出高價仍留不住雷納德，雖然可惜，但也不至於立刻就變成連季後賽都打不進的爛隊。 歐新社資料照片
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暴龍失去雷納德 首重兩筆側翼補強

身為唯一不在北美境內的球隊，加上天寒地凍，即便是剛拿下總冠軍的隊史輝煌時期，暴龍仍始終無法吸引球星加盟。過往隊史出過著名的先後任加拿大航空，卡特(Vince Carter)、德羅展(DeMar DeRozan)、還有因身體因素已退出球壇的龍王波許(Chris Bosh)。

而雖然雷納德來多倫多一年為球隊帶來的榮耀贏過其他隊史球星，但是在多倫多的歷史高度、深植球迷心中的感動卻是無法和上述三人相比擬。暴龍與雷納德完成階段性任務，度過一段美好歲月的合作之後，也重新佈局了下一季的陣容。

失去雷納德、格林(Danny Green)兩名側翼大鎖，球團目標明確鎖定鋒線的補強，仍找來年輕、便宜，尚有潛力的小鎖強森(Stanley Johnson)、能遊走三、四號位的霍利斯．傑佛森(Rondae Hollis-Jefferson)，兩筆簽約，以及保住小加索(Marc Gasol)，以及報價最有冠軍相的男─麥考(Patrick McCaw)，是今年休賽期管理階層決策下的主要補強。可惜的是，球迷引僅期盼能留在NBA殿堂的林書豪(Jeremy Lin)，暴龍卻無法開出合約留下他。

霍利斯‧傑佛森(中)能打大小前鋒，過去四季在籃網平均得分9.9分、5.9籃板，投...
霍利斯‧傑佛森(中)能打大小前鋒，過去四季在籃網平均得分9.9分、5.9籃板，投籃命中率44.4%，算是相當堪用，而且只花了暴龍173萬美元！ 歐新資料照片
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鋒線陣容年輕化 期待阿努諾比爆發

新球季暴龍的陣容在鋒線上更加年輕，強森、霍利斯．傑佛森，分別僅23、24歲，傷癒歸隊的阿努諾比(OG Anunoby)更只有22歲，他被寄予厚望在新賽季將有大量的發揮空間，也讓人頗為期待他會不會成為陣中第二位像席亞康(Pascal Siakam)那樣破繭而出的球員。

生涯前兩季因為階段性傷勢影響，分別出勤74、67場的阿努諾比，生涯數據是上場時間20分鐘6.4分2.7籃板，投籃命中率46%，三分球命中率35.1%。健康許可下，新賽季預計掛上先發小前鋒的阿努諾比，可以期待他與席亞康在攻防轉換合作的破壞性，以及憑藉他優異的運動能力跟身體素質，去學習增強籃板卡位、保護能力，衝搶意識的觀察。 新的輪值當中，場均給阿努諾比25分鐘以上的出賽時間都是合情合理，朝平均雙位數得分，單場五籃板邁進。

阿努諾比(左)天賦好、膽識強、拚勁夠，而且才剛滿22歲，隨時有可能像亞席康一樣大...
阿努諾比(左)天賦好、膽識強、拚勁夠，而且才剛滿22歲，隨時有可能像亞席康一樣大爆發成為球星。 歐新社資料照片
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新一代北境之王 席亞康有潛力接棒

至於誰來承擔起球隊新北境之王的重責，25歲的席亞康是最有可能成為陣中下一顆星的人選。他上季的大幅進化，就像海綿一樣不斷於攻守兩端吸收更多的觀念、技能，同時具備著對比賽的激情與執著，讓人驚訝不已原先被定位於四號位偏苦力的席亞康，竟展現出宛如小型進攻機器的各種得分手段。不論是他擅長的防守反擊突破進攻，或是半場陣地戰的轉身絕活，還有三分球把握度也是自2018賽季的22%命中率大幅提升到36.9%，整體投籃命中率更高達54%，罰球78.5%。

跟隨著雷納德切磋、學習，這一年席亞康的成長，與經過總冠軍賽的洗禮，就是暴龍目前最有價值的資產之一。他在上季例行賽16.9分6.9籃板3.1助攻，到了季後賽更聯手和雷納德撐起球隊攻擊箭頭的主要角色，24場先發，19分7.1籃板2.8助攻，47%投籃命中率，出賽時間已暴增到37分鐘，顯示他在隊上多功能的重要性以及主帥諾斯(Nick Nurse)對他的信任。

進攻端，席亞康接下來得要證明的是有外圍進攻火侯後，如何在面臨更高強度防守下能加強穩定度，上季季後賽三分球命中率就滑落至27.9%。接著在沒有雷納德吸引防守分散壓力下，席亞康會碰上更多重兵看守，他的自主持球能力，突破防線的侵略性，與觀察隊友的視野、傳球功夫，都會是新賽季暴龍的看點之一。

而防守端，席亞康肯拚肯搶，出眾的協防意識，能夠大範圍幫忙的移動速度搭配他的臂展條件，他在團隊輪轉防守體系是不可或缺。 新球季諾斯可能要以他為防守核心制定應變的防守對策與進攻戰術。

新賽季席亞康得學習成為主要持球發動機，進攻終結者，幫助隊友開創機會等領袖級的擔子將會落到他身上。

席亞康(中)跟著雷納德打一季，進步神速，在攻守兩端都成為可以獨當一面的好手，新球...
席亞康(中)跟著雷納德打一季，進步神速，在攻守兩端都成為可以獨當一面的好手，新球季勢必輪到他來帶領球隊。 歐新社資照片
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雖然論陣容深度，暴龍可能不及籃網、七六人，但畢竟是衛冕軍，也有著稱職補強，與天賦球員的持續成長，暴龍在東區仍有相當戰力不容小覷。

而席亞康隻身從非洲咖麥隆來到美國打拼的感人故事背後，有的是每天督促他堅持不懈的信念，為了他的父親而戰的意志，永不放棄的自律訓練，將有助於他接班下一代北境之王的地位，全加拿大，以及所有暴龍迷都拭目以待。

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暴龍雷納德

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
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