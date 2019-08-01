NBA／7年前加入勇士 格林：是最好時機

2019-08-01 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



格林。美聯社 分享 facebook

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）已經是球隊指標人員，就他的看法，7年前加入NBA時勇士戰績雖不好，卻也是「最佳時機」。

勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）提到，之前曾和格林聊天，「他說『如果我是三年前才加入，我就不會成為像今天這樣的球員』。」卡柏補充說，格林意思是，當時勇士給了他很多機會，儘管他第一年表現並不好，但第二年也不至於苦坐冷板凳。

3度入選全明星賽的格林是在2012年選秀會被勇士第35順位選中，當時球隊才剛拿下23勝。格林的菜鳥球季共上場79場比賽，曾經先發1場，平均上場13.4分鐘，在傑克森（Mark Jackson）執教下平均貢獻2.9分和3.3籃板。

拉卡柏轉述格林說法，格林認為第二年自己表現還OK，第三年也持續有機會，「這對年輕球員很不容易，很多人未必能得到機會，因為有很多人已經在球隊很長時間，扮演重要角色，沒有機會可以成長。」

不過現在的勇士又是不同狀況，不但勝場數遠遠多於23勝，還連5年闖總冠軍賽；且勇士上個球季球隊陣容平均年紀是28.4歲，在聯盟排在第3老，第28順位選上的伊凡斯（Jacob Evans）菜鳥球季只打了30場比賽，季後賽合計只上場18分鐘。