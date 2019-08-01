NBA／接湖人總教練 佛蓋爾：詹姆斯很支持

2019-08-01 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湖人隊今天正式宣布教練團成員，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）不擔心和助理教練磨合和信任度的問題，他還透露，已經感受到「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）大力支持。

「從一開始我就感覺獲得詹姆斯的支持。」佛蓋爾提到，過往他在溜馬隊任教時期，就曾在分區決賽碰到當時還在熱火隊的詹姆斯，當時詹姆斯就十分有禮貌、會表現出尊敬之意，雙方也曾在全明星賽合作過，「所以我覺得會得到很多支持，也的確是如此，希望我們能相與愉快，建立些特別的東西。」

詹姆斯已經和布朗（Mike Brown）、史波史特拉（Erik Spoelstra）、布萊特（David Blatt）、泰隆魯（Tyronn Lue）合作，湖人和前任總教練，華頓（Luke Walton）結束合作關係後，除找來佛蓋爾接棒，陣容龐大的助教團還有6名成員，包括基德（Jason Kidd）、霍林斯（Lionel Hollins）、潘佩西（Mike Penberthy）、克勞福德（Quinton Crawford）、罕迪（Phil Handy）和西蒙（Miles Simon）。