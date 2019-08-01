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NBA／若尼克簽下KD、厄文 曾考慮簽回甜瓜

2019-08-01 10:42聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

美記者爆料，若是尼克隊之前能簽下杜蘭特與厄文，尼克就會考慮簽回「甜瓜」。 歐新社
美記者爆料，若是尼克隊之前能簽下杜蘭特與厄文，尼克就會考慮簽回「甜瓜」。 歐新社
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35歲的安東尼（Carmelo Anthony）至今仍找不到落腳處，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，若是原本尼克隊簽下杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving），尼克考慮簽回「甜瓜」，借用他的老將經驗增強競爭力。

查拉尼亞撰文寫到安東尼上季情況及可能的未來，安東尼在2011年至17年在尼克扛起球隊「一哥」角色，在離開紐約後加盟雷霆及火箭隊的發展都不順遂，上季效力火箭更只打了10場球就遭交易至公牛，而公牛在今年二月將他釋出，至今遲遲未找到落腳處。

查拉尼亞提到，上季季末曾有CBA球隊準備一紙不到100萬美元且只打數周比賽的短約給安東尼，不過卻沒能打動他；先前有美國男籃隊應該招募安東尼的傳言，安東尼的團隊也對此確實有和美國男籃進行過討論，不過雙方一致決定不會招募他入隊；過去他曾代表美國出征四屆奧運，奪下三面奧運金牌。

查拉尼亞還提到，安東尼上季待在火箭的情況，在2018年11月8日對上雷霆的比賽中打出11投僅1中的表現後，火箭就考慮要與他分道揚鑣，雖然他在10日仍完整出席球隊訓練，但雙方已經在討論安東尼在火箭陣中的角色，不久後就傳出他要離開火箭的消息。

根據火箭內部消息指出，安東尼與隊友、教練相處得很好，但就是球季前段火箭的傷病情況影響了他的發揮，迫使他要扮演先發及主力得分點的角色，「安東尼承受了許多責備，但假如球隊在賽季開始階段能保持健康的話，他本該在這樣的體系及進攻下大放異彩，他只是一個代罪羔羊。」

安東尼尼克雷霆
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