NBA／湖人宣布教練團 前灰熊主帥也入列

2019-08-01 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



湖人公布教練團隊，曾帶領灰熊打進西區冠軍賽的前教頭霍林斯也入列。 歐新社 分享 facebook

洛杉磯湖人今天宣布教練團成員，包含基德（Jason Kidd）在內共有6名助理教練，他們將在新球季協助主帥佛蓋爾（Frank Vogel），共同為湖人重返季後賽甚至是衝擊總冠軍目標前進。

上個球季湖人迎來詹姆斯（LeBron James）卻依然與季後賽無緣，球季結束後，他們與合作三年的主帥華頓（Luke Walton）分道揚鑣，最終找來佛蓋爾接掌兵符。

今天湖人宣布基德、霍林斯（Lionel Hollins）、罕迪（Phil Handy）、西蒙（Miles Simon）、潘佩西（Mike Penberthy）及克勞福德（Quinton Crawford）等6人作為佛蓋爾的助教，加入湖人教練團，另外還公布了後勤團隊人員名單。

佛蓋爾説：「對於我們組建的這個團隊，我感到非常興奮，他們每個人都帶來獨特的技術和經驗，在我們尋求打造一支冠軍級別的球隊過程中，對我們球員的成功會產生很大的影響。」

過去基德曾執教過籃網與公鹿隊，生涯執教戰績為183勝190負，而霍林斯之前曾執過灰熊，在2013年球季結束後沒有獲得灰熊續約，而他曾帶領灰熊在該年打進西區冠軍賽。