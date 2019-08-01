NBA／談雷納德登「艇」 戴維斯：不失望且對洛城有好處

2019-08-01 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



湖人隊前鋒戴維斯（Anthony Davis）近日參加《Jimmy Kimmel Live》節目，暢談自己加盟湖人及今年夏天自由市場的動向，原本外界看好雷納德（Kawhi Leonard）有望也加入湖人成為隊友，最終他卻選擇投入快艇懷抱，對此戴維斯不感到失望，且他認為這對洛城籃球有好處。

今年1月，戴維斯透過經紀人表明要求鵜鶘交易自己，經過多月折騰，戴維斯達成心願被交易至洛城，與好友詹姆斯（LeBron James）成為隊友，而他近日做客節目時表示，湖人絕對是在自己的交易優先名單中。

「他們在我的優先名單中，能有機會為湖人這樣傑出的球隊效力，與詹姆斯這樣的未來名人堂球員一起打球，這絕對是不加思索的選擇，湖人絕對在我的優先名單之中。」戴維斯說。

當初戴維斯宣布放棄400萬美元的交易保證金，這有助於湖人補強也能增添簽約談判的籌碼，但最終湖人補強拼圖少了雷納德這一塊，他也被問到是否會對這筆交易案感到失望，但戴維斯表示，這對洛杉磯的籃球有好處。

戴維斯說：「我永遠不會為另一個人而失望。你是成年人，會做自己想做的事情，當然如果球隊擁有他會很有利，可以預測這會是一支冠軍球隊。但是新球季史坦波中心將會充滿樂趣，有兩支出色球隊在這裡征戰，每一晚我們來到這裡，特別是對上快艇時，將會是場戰役，我們對此感到興奮。」

率領暴龍隊打下隊史首座總冠軍的雷納德，季末動向十分受到矚目，外界也一度盛傳他可能回到家鄉加盟湖人，但最終他選擇洛杉磯的另一支球隊，與快艇簽下一紙3年1.03億（約台幣32億）合約。