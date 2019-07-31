NBA／分手不出惡言 伊古達拉：格林是籃球專家

2019-07-31 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



伊古達拉(右)與格林。 美聯社 分享 facebook 前勇士球星伊古達拉（Andre Iguodala）季外出版自傳回憶錄《第六人》（The Sixth Man ），從幼時籃球啟發，到信仰、種族，暢談15年生涯起伏，自然少不了與金州勇士的奪冠點滴。伊古達拉也在書中稱呼格林（Draymond Green）「籃球專家」，對於格林懷抱的籃球執著和熱誠深表佩服。

新球季將告別勇士轉戰灰熊，伊古達拉出版自傳無所不談，從籃球生涯、闖蕩NBA的困境挑戰，到非裔美籍球員在美國的種族問題都不避諱，此外也分析NBA近十年間的演進與發展，效力勇士隊長達6年，伊古達拉也在書中表露對前隊友的看法，並指出格林為何能成為成功NBA球員、且受隊友尊敬的原因。

伊古達拉表示，球隊所有人都來自不同背景，有像柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）的天之嬌子，雙親都是運動員，籃球之路似乎打從他們出生就註定，「但也有像格林一樣的孩子，從小就被看輕。」

格林來自單親家庭，由母親撫養長大，家中有5名兄弟姐妹，亦非出自籃球世家，伊古達拉說，「格林並非天才，也從來不被看好。這也是他性格中帶點狂妄的原因，因為他本不該屬於這裡。」

曾被勇士主帥柯爾（）形容是見過最聰明的人，但格林卻讓伊古達拉自嘆弗如，尤其對籃球的專注到另一種層次，「他甚至可以記得４年前的比賽，30秒每個進攻走位分毫不差，而且還能記住對手的走位，只要一點提示他就能在場上說出對手的戰術。感覺他的腦中有著一座影片圖書館，隨時都能查閱。」