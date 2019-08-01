賺錢快、花錢更快 球員一退休就容易破產

北美職業運動聯盟的成熟發展提高了球員的平均收入，個別球星的頂級薪資更是許多人幾輩子賺不到的金額，但2009年運動畫刊的一篇專文提出了一個驚人的財務數字：估計約有六成的前NBA球員在退役之後的五年之內破產，更誇張的是，有快八成的NFL球員在退役的兩年之內破產或面臨嚴重的財務困難。

兩個職業聯盟在文化及制度上有很大的不同，其中的差異也讓兩聯盟球員的平均財務狀況出現落差。像是NBA球員簽的都是保障合約，NFL球員則不是，NFL球員常常在簽了約之後，合約不一定能走得完，因為球團有權隨時終止合約。

一般NBA球員退休後約5年後破產，但生涯賺進9700萬美元的史普利威爾只花了3年，他退休前拒絕灰狼給他的3年2100萬美元合約，聲稱這麼少的錢無法養家餬口，看來真的是沒錯。 歐新社資料照片 分享 facebook

打籃球及打美式足球所需的球員人數也不同，這讓NBA球員人數要比NFL球員來得少，也讓NBA的平均薪資比NFL高了一倍。而在NFL，許多領相對低薪的角色球員卻有更高的受傷風險，可替代性也高，所以很快就會被汰換掉，自然也就容易出現問題。相較之下，即便NBA球員在財務上比較有保障，但一般球員出現問題的情況仍然很多，知名球星破產的例子也不少。

究竟NBA退休球員破產的比例是逐年下降，還是日趨嚴重？目前沒有更新的調查數字，但NBA很早就注意到球員理財的問題，尤其之前高中生一畢業就打職業的風潮正盛之時，許多年紀剛滿18歲的孩子一下子就領到大筆的收入，不只成為旁人覬覦的目標，也很容易一下子就把錢給揮霍掉。所以聯盟規定部分收入得存入信託，來保障年輕球員未來的收入。

名將巴克利光是賭博就輸掉3000萬美元，讓他覺得非常後悔。 歐新社資料照片 分享 facebook

許多NBA球員也早早意識到自己的生涯不可能像一線巨星那樣，除了打球能領鉅薪之外，還有代言等等其他的商業收入。於是很早就開始有理財的概念，甚至在退休之後轉換跑道去當理財經紀人。在取得所需的證照之後，善用過去打球時累積的人脈，努力經營這塊相對封閉的市場。

像是前獨行俠球員墨菲在退役之後，他就成立了自己的財富管理公司。生涯打過勇士，溜馬、籃網等隊的他，算不上是頂尖球星，既沒有入選過明星賽或是拿下任何個人獎項，但十年生涯也賺進六千六百萬美元。不過，墨菲成立公司的目的，主要是希望幫助球員更懂得如何管理自己的資產。而演員巨石強森也曾在主演電視影集之中扮演理財經紀人的角色，這部以美式足球為背景的影集，基本上也反映出目前職業球員普遍不擅理財的狀況。

墨菲(中)深深了解幫助球員理財是一筆大聲意，他從獨行俠退休之後，先是到哥倫比亞大學讀書，之後再成立財富管理公司。 歐新社資料照片 分享 facebook

成為職業球員雖然能一夜致富，但打球是風險極高的運動，不只是因為競爭激烈，同質性高的人才每年不斷地湧入，一旦打不出表現就再也沒有出頭的機會，更因為身體受傷的因素難以控制，可能很快就會失去繼續工作的能力。然而，面對這些風險，許多球員卻是抱持著鴕鳥的心態。

像是最近剛轉到雷霆的保羅就曾說過，他發現球員們在休息室裡總是避談理財的相關話題。當然，不是每個人的收入能像保羅那樣高，畢竟他光是2019年的薪資就快要四千萬美元，隊友之間的所得差距太大，也讓每個人的理財觀大相逕庭，但保羅這句話卻點出了球員們對於理財的態度。

保羅一直都是個對理財很有想法的人，他曾以自身的例子說明，在投入NBA選秀之前，他和許多學生球員一樣手頭沒錢，也沒信用卡可刷，和好朋友去餐廳吃飯也一直是分開結帳。他還說簽下第一份職業合約那天，他銀行的帳戶裡只有不到美金兩百塊。

但在那之後，他和朋友一起出去吃飯就只剩下一張帳單，而且一定由他買單。這只是個小例子，雖是人情之常，但也沒人規定誰賺得多就一定得請客。而這樣的期待，也讓球員的支出變得難以控制，一點一滴地形成了壓力和缺口。

擔任過球員工會理事長的保羅，也把協助球員保持財務健康視為重要的工作。像是他在快艇的時候，就曾經要求球團老闆鮑默及高層經理人出面，直接來和球員當面聊聊理財的事情。雖然在聯盟為新秀舉辦的相關講座及說明會中，也有安排理財顧問來說明，但若是由老闆來和員工們來講這個主題，球員們的專注程度絕對不同。再加上鮑默曾是微軟CEO，他說話的份量和專業度，對於球員的影響力也就更大。

看著鄧肯(左)好多錢被騙走，保羅(右)更能體會到理財的重要性。 歐新社資料照片 分享 facebook

目前在NBA，雇用理財顧問的球員仍是不多，像是巫師球星比爾就是其中一個。但有了理財顧問，不見得就能保證獲利。根據2018年的一份統計資料，把30個曾經有損失數百萬美金以上紀錄的NBA球星給列了出來，這些球員入選明星賽的總次數相加起來，可以組成80支全明星隊，光是薪資合約就賺進共20億美金。他們並非全是沒有理財觀念的人，其中就有許多球員是因為誤信理財顧問而破財。

有些球員讓「朋友的朋友」來幫他理財，然後讓他的父母或家人負責打理一切，結果因為專業知識不足而被搞到破產。即使是找了專業的理財顧問，也依舊有可能被騙。像是前馬刺球星鄧肯曾經因為他的理財顧問亂投資，而讓他損失兩千五百萬美金。前公牛球星皮本也因為相信球團推薦的理財顧問，不只被坑了兩千萬美金，那人還偽造他的簽名去貸款，兩人都因此把他們的理財顧問給告上法院。所以有了理財觀念之後，在選擇理財顧問上也是得小心一點。

這些例子只是冰山一角，許多球員因為打球而改變原本窮困的人生，但又因為不擅管理而掉回原點或是蒙受鉅額損失。在NBA的貧富差距愈來愈大的情況下，無論是領高薪的看板球星，還是領底薪的過水球員，都需要更正確的理財觀念來幫他們留住財富。