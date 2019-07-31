NBA／聯盟球星瘋電玩 「字母哥」曝最愛樂高

2019-07-31 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



「字母哥」安戴托昆波愛樂高。 美聯社 分享 facebook 聯盟球員樂鍾電玩遊戲不在少數，76人隊明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）、鮑爾（Lonzo Ball）、佐蒙德（Andre Drummond）等各有喜好，新科年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）倒是與眾不同，最愛樂高系列。

「希臘怪物」安戴托昆波自曝進NBA前沉迷電玩，曾經玩到手長繭，運動類《世界足球競賽》(Pro Evolution Soccer)、《NBA 2K》是他的舊愛，但他必玩的卻不是格鬥、也非射擊，更與運動無關，而是樂高遊戲。

「這聽起來可能有點老派，我最常玩的是樂高系列。」「字母哥」說道，「樂高遊戲很有趣，你可以當樂高超級英雄，印第安那瓊斯版本很有趣。」

才剛跟76人隊簽下5年合約的西蒙斯，手遊迷上目前最火紅的《絕地求生》，西蒙斯說，「我一開始玩《決勝時刻》、《NBA 2K》。幾乎什麼都玩過。」

活塞隊佐蒙德則樂鍾賽車遊戲，但提到球隊誰是高手，佐蒙德點名傑克森（Reggie Jackson），「他是我看過玩《要塞英雄》（Fortnite）最強的，他只要有空閒一定是在打電動，相信我如果現在打給他也是。」